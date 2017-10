El Real Madrid pone el liderato y una posible crisis en juego en Wembley

Londres, 31 oct (EFE).- Tottenham Hotspur y Real Madrid, dos clubes que llegan en un momento delicado de la temporada tras haber caído en su último partido -ante Manchester United y Girona respectivamente-, se juegan el liderato del Grupo H de la Liga de Campeones en Wembley en un partido especial para los madridistas.

Jugar en un estadio emblemático que nunca ha pisado el Real Madrid motiva a los jugadores de Zinedine Zidane. La motivación, sumado a otros factores futbolísticos y al hambre de éxito tras ganarlo todo, es una de las razones que explican el bache liguero madridista. A ocho puntos del Barcelona y ampliando en Girona la mala línea ante recién ascendidos y un inicio repleto de irregularidad.

El Tottenham ya sacó partido de ello, acrecentando el mal momento en el Santiago Bernabéu con un empate que convierte en partido decisivo la cita en Londres. Empatados a todo ponen en juego el liderato, con el Real Madrid, vencedor de tres de las cuatro últimas ediciones de la Liga de Campeones, necesitado de recuperar su imagen europea para enterrar su inicio de crisis.

Gareth Bale no llega a tiempo de reencontrarse con el equipo que lanzó su imagen. Es una de las bajas por lesión que condicionan a Zidane, que sigue sin poder contar con Keylor Navas, Dani Carvajal y Mateo Kovacic, y de nuevo Raphael Varane que sufrió un nuevo percance en Girona que le impide tener continuidad.

La situación en defensa provoca que el joven de 18 años Achraf siga ocupando el lateral derecho, donde Zidane tenía planificado situar a Nacho en Wembley. La baja de Varane lo condiciona todo. En la izquierda preocupa el estado físico de Marcelo, alejado de su verdadero nivel.

En el resto del once no tocará nada en principio Zidane, confiado en la pegada de Cristiano Ronaldo, máximo goleador en Liga de Campeones y gafado en LaLiga Santander. Cinco goles en tres partidos en competición europea por uno en la doméstica. El Real Madrid necesita sus tantos, y los de Karim Benzema que será su pareja de ataque con Isco Alarcón inventando en la media punta.

Tras ver rota su racha de récord de victorias a domicilio consecutivas con trece, el Real Madrid desea ampliar su buena línea lejos del Bernabéu en competición europea. Tan solo dos derrotas en sus trece últimas salidas, con siete victorias. El Tottenham nunca ha sido capaz de derrotarle. Dos empates y tres victorias es el balance del conjunto español que solo encajó un tanto en 450 minutos, el que marcó en propia puerta Varane hace dos semanas.

El Tottenham de Mauricio Pochettino llega a la cita animado por la vuelta de Harry Kane y el regreso de Dele Alli. Las dos derrotas consecutivas, en casa en la Copa de la Liga ante el West Ham (2-3) y frente al Manchester United en Old Trafford en la Premier (1-0), no desaniman a los 'Spurs', que se aferran al prolífico Kane, totalmente recuperado de su lesión en los isquiotibiales, para volver a la senda del triunfo y prolongar el mal momento madridista.

Kane ha sido el futbolista más destacado del conjunto del norte de Londres esta temporada, con 17 goles en 16 partidos entre su club y la selección inglesa. Otro que regresa al equipo es el centrocampista Dele Alli, un fijo para Pochettino y quien en el Bernabéu cumplió el tercer y último partido de suspensión tras su expulsión el año pasado en la Liga Europa. Todo apunta a que será el coreano Son el que le haga sitio en el 'once', para debutar en el característico 3-5-2-1 del preparador argentino.

Hugo Lloris, excelso en Madrid hace dos semanas, volverá a ocupar la portería, mientras que el colombiano Davinson Sánchez, después de no jugar ante West Ham ni Manchester United, podría volver al eje de la zaga junto a Jan Vertonghen y Toby Alderweireld, lo que movería a Eric Dier al centro del campo. La única ausencia confirmada es el centrocampista keniano Victor Wanyama, todavía en el dique seco tras su lesión de rodilla, por lo que serán Eric Dier, Harry Winks y Mousa Dembélé los que compitan por dos plazas en la medular.

Por primera vez en la campaña, Pochettino tiene disponibles a sus cuatro laterales, pero no ha dado pistas sobre por quién se decidirá mañana: de momento, parece que Trippier le ha ganado la partida a Aurier y que Davies sale con ventaja con respecto a Rose, quien está jugando sus primeros partidos tras 11 meses de inactividad por lesión. El ataque de los 'Spurs' no tiene discusión, con Alli y Kane de vuelta en el equipo y Christian Eriksen en la media punta como futbolistas más adelantados.

- Alineaciones probables:

Tottenham Hotspur: Lloris; Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Trippier o Aurier, Dier, Winks o Dembélé, Davies; Eriksen, Alli; y Kane.

Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR)

Estadio: Wembley.

Hora: 20:45 (19:45 GMT).

Puestos: Tottenham (2º, 7 puntos); Real Madrid (1º, 7 puntos).

La clave: La reacción del Real Madrid a su irregularidad en un terreno mítico.

El dato: El Tottenham nunca fue capaz de ganar al Real Madrid en cinco choques oficiales disputados. Los de Zidane solo han perdido uno de sus 22 últimos partidos en Europa.

La frase: "Jugamos contra el mejor equipo del mundo y debemos ser valientes", asegura Pochettino; "Tenemos que aprender de los errores y los fallos para que no vuelva a ocurrir", afirmó Sergio Ramos.

El entorno: Wembley, casa provisional del Tottenham, acoge un gran partido de la Liga de Campeones con un ambiente especial y la motivación de los madridistas de conquistar un nuevo estadio donde nunca jugaron.