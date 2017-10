Vertonghen: "El Real Madrid ha sido el equipo más regular en últimos años"

El belga Jan Vertonghen, defensa del Tottenham Hotspur, elogió este martes al Real Madrid, su rival mañana en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, y aseguró que el vigente campeón de Europa "ha sido el equipo más regular en los últimos cuatro o cinco años".

El zaguero belga, además, evitó comparar a la estrella del conjunto inglés, Harry Kane, con Cristiano Ronaldo, y dijo que es "una pena" que Gareth Bale no haya llegado a tiempo al duelo en Wembley (19:45 GMT).

"Hace dos semanas lo hicimos muy bien en el Santiago Bernabéu. Ese encuentro nos dio mucha confianza para seguir adelante. Tal y como hicimos entonces, ahora también debemos fijarnos en nosotros mismos. Sabemos que el Real tiene calidad y que sus jugadores marcan la diferencia: ha sido el equipo más consistente en Europa en los últimos años", declaró Vertonghen.

"Tenemos una prueba importante mañana, pero también tenemos test así cada semana en la Premier League. El Madrid cuenta con futbolistas de muchísima calidad, pero repito que hemos demostrado que podemos competir con cualquier equipo. Y así hicimos en el Bernabéu", dijo.

El internacional belga, además, rehusó que las últimas dos derrotas del conjunto londinense -a manos de West Ham (2-3) y Manchester United (1-0)- hayan mermado la confianza del grupo y expresó que esperan "sacar un buen resultado".

"Hemos analizado los últimos encuentros y hemos estudiado lo que podíamos haber hecho mejor. Llegamos confiados y seguros de sacar un resultado positivo. Queremos ganar y los últimos resultados no afectarán nuestro rendimiento", indicó el central.

"El objetivo es clasificarse y estar en octavos de final tras superar el que es un grupo muy complicado. Estamos en un buen momento, y si ganamos mañana tendremos la oportunidad de avanzar de ronda", manifestó.

Preguntado sobre la presencia de Kane y la ausencia de su excompañero Gareth Bale, Vertonghen comentó que es "una pena" que no esté el extremo galés, al tiempo que aseguró que están "encantados" de contar de nuevo con su goleador, pero remarcó que han demostrado que pueden ganar sin él.

"Jugué aquí con él (Bale) y es un gran tipo. Siempre es especial verle y es una pena para que no esté en un duelo tan importante", subrayó.

Sobre Kane dijo que "es genial que esté de vuelta, pero hemos demostrado que podemos ganar si Harry. Y esa es nuestra intención: salir a ganar con o sin Harry". "Es un jugador muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del terreno de juego", respondió Vertonghen, que rehusó comparar al astro inglés con Cristiano Ronaldo.

"Los dos son futbolistas increíbles. Hay que respetar a Cristiano por todo lo que ha ganado y lo que está ganando todavía. Es difícil compararlos, pero, para mí, Harry es uno de los mejores '9' del mundo; quizá el mejor. Y así lo está demostrando cada semana. No cambiaría a Kane por ningún otro futbolista", señaló el belga sobre el internacional inglés y Cristiano, quienes llevan 44 goles cada uno en este año 2017.