Gran expectación para el superclásico argentino de este domingo

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- El fútbol argentino vive con gran expectación la nueva edición del superclásico que se disputará este domingo en el estadio Monumental con River Plate como anfitrión de su eterno rival, Boca Juniors.

Luego de la dura eliminación del martes en la semifinal de Copa Libertadores en manos de Lanús, River buscará una victoria ante su público que le permita recuperar terreno perdido en el certamen doméstico.

Con el gran objetivo trunco de lograr la cuarta Copa Libertadores para su vitrina, River tiene dos metas antes de fin de año: descontar los nueve puntos de diferencia que le lleva Boca Juniors en la Superliga y conquistar la Copa Argentina, donde disputará semifinales ante Deportivo Morón.

Gran cantidad de simpatizantes 'millonarios' estuvieron en las cercanías del estadio Monumental para comenzar a vivir este partido entre los dos equipos más importantes de la Argentina.

Un estadio que tendrá sólo público local por una disposición de seguridad que ya tiene ocho años de vigencia, recibirá a personas que vienen de todo el país para vivir la única edición oficial del superclásico argentino en esta temporada.

Mientras River cumplía esta mañana con su última práctica en el Monumental, los organizadores del evento confirmaban que el Museo del club no se sumará a la tradicional "noche de los Museos" que organiza el Gobierno de la Ciudad cada año, por cuestiones de logística y seguridad.

En cuanto a la formación titular que dispondrá Marcelo Gallardo tendría intención de repetir el once inicial que cayó ante Lanús el martes.

Y para este objetivo la única duda es la de Enzo Pérez, que tiene un traumatismo en el glúteo derecho. Si no se recupera sus posibles reemplazos serían Carlos Auzqui y el uruguayo Nicolás De la Cruz.

Por lo tanto el once 'millonario' sería: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio; Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz o Carlos Auzqui, Ariel Rojas, Ignacio Fernández; e Ignacio Scocco.

"Qué mejor chance (ocasión) para salir de este momento que enfrentando a Boca, en nuestra cancha, con nuestra gente. Es lo mejor que nos puede pasar y esto sirve para empezar a cicatrizar un poco la herida. Es un lindo partido para entusiasmarnos de nuevo junto a nuestra gente", sentenció Gallardo en la previa.

Por el lado de Boca Juniors, el objetivo pasa por mantener el andar perfecto en la Superliga donde marcha cómodo líder con 21 puntos en siete presentaciones.

Sin competencia internacional en este 2017 y eliminado de forma temprana en la Copa Argentina, la Superliga y revalidar el título logrado en la temporada pasada se transformó en el objetivo central para los 'xeneizes'.

La Bombonera fue el lugar de reunión espontánea de los simpatizantes de Boca que comenzaban a buscar la mejor alternativa para seguir las incidencias del superclásico por televisión.

Esta será la primera edición del River-Boca bajo la nueva modalidad de fútbol pago, luego de ocho años donde los derechos le pertenecieron al Estado bajo la denominación de 'Fútbol para Todos'.

En relación a la formación titular 'xeneize', el entrenador Guillermo Barros Schelotto probó esta mañana con un once inicial que mantiene los mismos nombres que golearon el domingo pasado a Belgrano en la Bombonera.

De esta manera, los once iniciales serían: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

"Están dolidos anímicamente, pero tienen buenos jugadores. Van a llegar bien. Queremos darle el segundo golpe. El empate no es bueno, queremos ganar como en todos lados", sentenció Barros Schelotto en la antesala del duelo.

El encuentro comenzará a las 18.05 (21.05 GMT) y el árbitro del encuentro será Néstor Pittana.