El fútbol femenino de Ecuador está listo para lo Bolivarianos y el Sub´20, dice Arauz

Guayaquil (Ecuador), 6 nov (EFE).- La seleccionadora de fútbol femenino de Ecuador, Vanessa Arauz, aseguró hoy que su equipo está preparado para conseguir buenos resultados en los próximos Juegos Bolivarianos y en el Sudamericano Sub'20 de 2018.

"La prioridad del momento es el equipo Sub'20 por tener dos competiciones a poco tiempo, eso nos da la posibilidad de tener una base fuerte para cumplir con los objetivos inmediatos", expresó.

La entrenadora recordó que el reto para darle forma al fútbol femenino en Ecuador lo asumió desde el 2013 con miras a la Copa América que se disputó en 2014 en Ecuador y que tuvo como resultado la inédita e histórica clasificación para el Mundial de fútbol femenino que se disputó en 2015 en Canadá.

El equipo femenino irá a los Bolivarianos que se celebrarán este mes en Santa Marta, Colombia y también tiene como reto el Sudamericano Sub'20 en donde será anfitrión en enero.

"Cerramos el 2016 con dos competiciones, luego recorrimos el Ecuador buscando nuevas chicas para el desarrollo del fútbol femenino e iniciamos el proceso con la base que tuvimos desde el 2013 y formamos una preselección que hemos observado en cada microciclo tanto en Guayaquil como en Quito", dijo Arauz a Efe.

Previo al debut en los Bolivarianos, Ecuador albergó una competición local en julio, luego se enfrentó a la selección de Perú y contra un campeón del fútbol femenino también en ese país vecino.

Además de seguir a jugadoras locales, Arauz también observó a ecuatorianas que militan en el extranjero.

Para conformar los combinados de ambas categorías, se valió de un centenar de chicas de un total de 854 que observó a nivel nacional, para dar con aquellas que más se adaptaran a las necesidades de poder afrontar los retos a corto plazo.

"Tratamos de practicar un juego muy dinámico en base a lo que vivimos en el Mundial de Canadá, los Sudamericanos y todo lo que se ha vivido, tratando de aprovechar la velocidad por los costados, no solo atacando el balón, tratando de saber los tiempos que se manejan", afirmó.

Destacó que las futbolistas tienen un promedio de edad de 19 años, aunque también las hay de 13, pero se trata de "que todas ellas manejen la idea de juego".

El trabajo que ejecuta Arauz va más allá de las competiciones inmediatas: "He tratado de que la proyección del fútbol femenino no se haga por obligación, sino como reto que quiere asumir el país o en este caso, el mundo entero".

Está convencida de que dar oportunidad a la mujer para que se consolide profesionalmente en la práctica del fútbol, "dará resultados muy pronto, y aquello que parece una decisión por obligación, verán que fue la mejor decisión que pudieron tomar las autoridades futbolísticas del mundo".