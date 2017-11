Técnico sub´17 salvadoreño pide a la Federación y a los clubes más apoyo a las selecciones

Santa Marta (Colombia), 20 nov (EFE).- El colombiano Diego Pizarro, entrenador sub'17 de fútbol de El Salvador, pidió a la Federación y a los clubes de este país que apoyen más a las selecciones para que crezcan, se hagan fuertes y compitan mejor en los torneos internacionales.

"Los clubes son enemigos de prestar a los jugadores a las selecciones, porque cuando los prestan tiene que pagar la Federación, y la Federación no quiere pagar. Se ha intentado que eso se compagine y se forme un solo grupo para empezar a hacer fuerte a la selección", contó a Efe Pizarro, cuyo equipo disputa el torneo de fútbol masculino de los XVIII Juegos Bolivarianos.

Para el adiestrador es fundamental que la Federación trabaje para conseguir más competiciones internacionales que permitan a los jugadores obtener experiencia, pues cuando participan en torneos como el de Santa Marta se encuentran con rivales de mayor nivel.

"Lo más difícil es que en El Salvador, los directivos no les dan la posibilidad de tener intercambios deportivos y a la hora de venir a unos Juegos Bolivarianos nos encontramos a unas selecciones con un recorrido importante, con trabajos de cuatro o cinco años", aseveró.

Por ello valoró el trabajo del seleccionador de mayores y de la sub'20 de El Salvador, el colombiano Eduardo Lara, que desde que llegó al banquillo centroamericano en 2016 ha buscado cambiar "un poquito la mentalidad" de los futbolistas, aunque resaltó que es muy complicado, si por ejemplo los clubes no los quieren prestar para las selecciones.

"Es hacerle entender al jugador que el fútbol para ellos tiene que ser una profesión y que ahí pueden sustentar a su familia porque a veces allá en El Salvador no lo ven así", dijo.

Pizarro aseguró que las selecciones están buscando jugadores integrales, con buena técnica y talla, como lo ha hecho a lo largo de su trabajo Eduardo Lara, pero considera que en El Salvador, aunque los hay con estas condiciones, no tienen mentalidad ganadora.

"Buscamos que tengan el carácter de un jugador ganador, que eso no es fácil. La cultura de El Salvador, entre sus problemas que tiene, como el social, afecta al jugador salvadoreño y es muy sumiso, siempre agacha la cabeza", señaló.

Es por esta razón que los instan a que se muestren ante el mundo y aprovechen oportunidades como los Juegos Bolivarianos o los Centroamericanos de Managua, donde el equipo sub'20 buscará asegurar un cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

"Tenemos un problema. En dos semanas ya arrancan las finales en El Salvador y los equipos profesionales tienen algunos jugadores sub'20 y la gran mayoría de jugadores de la selección están en los equipos metidos en las finales. Si no los van a prestar, no hay grupo para participar", manifestó preocupado Pizarro.

Sobre el tipo de juego que busca imprimir con Lara en las selecciones salvadoreñas, Pizarro dijo que se trata de formar un equipo rápido y fuerte en el uno contra uno, pero reitera que es complicado porque los jugadores llegan a las selecciones sin "bagaje" y "entonces viene el miedo, el temor del muchacho, la duda y creer que no es capaz".,

"Vienen todos esos temas pero nosotros le apuntamos a que la selección juegue bien y sea rápida porque jugar en una selección tiene que ser diferente", apostilló.

Su plan es, en ese sentido, que los procesos se mantengan para que los jugadores salvadoreños puedan sobresalir a nivel internacional.

"La idea es que no se pierdan los procesos; si los dirigentes no están de acuerdo va a ser difícil. Van a tener, cada tres o cuatro años, que seguir llamando a los futbolistas y el que es sub'17, que ya tiene esa competencia a nivel internacional, se va a perder porque ya no se le sigue", concluyó.