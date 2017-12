Todo lo que necesitas saber para el Madrid-Sevilla

Se acerca uno de los partidos más esperados de la temporada, pues el encuentro que enfrenta al Real Madrid y al Sevilla Fútbol Club siempre ha supuesto uno de los partidos más emocionantes de temporada. Esto supone que la expectación que supone en el ámbito de las casas de apuestas aporten cuotas y apuestas muy atractivas.

Las supercuotas son muy frecuentes en este tipo de encuentros. Son los partidos como estos los que generan apuestas mucho más numerosas que las frecuentes, ya que la propia rivalidad por la calidad de ambos equipos hace que sea muy tentador buscar beneficio. Además, esto no sólo se resume a las apuestas referentes al resultado, sino que también hay que tener en cuenta otros factores como qué jugadores resultarán expulsados, quienes serán los goleadores y muchos otros parámetros.

Las cuotas que encontramos en las casas de apuestas

El partido que estamos tratando, contaremos con las cuotas que tratarán muchos aspectos del juego con grandes cuotas de la mano de las casas de apuestas deportivas que conocemos.

El resultado del partido es el que suele ser más popular, sobretodo por aquellos jugadores que no estén acostumbrados a apostar o que sean jugadores más conservadores, ya que son datos más o menos predecibles ya que el jugador tiene en cuenta la forma de los equipos, el factor estadio (ya que el que juega en casa tiene una presunta ventaja mayor ya que tiene a su afición apoyándolo) o el estilo y estrategia que usa cada entrenador y como se consigue adaptar al juego del adversario, el arbitraje, el presupuesto con el que cuentan los distintos equipos, etc. Además, no solo se limita a apostar quien resulta ganador o si resulta empate, sino que se se apuesta también sobre el resultado exacto del mismo.

Para los más avanzados y arriesgados, pero más recompensado, se apuesta también sobre parámetros más imprevisibles y que requieren ser un experto tanto en el deporte como en el mundo de las apuestas. Un ejemplo de esto es apostar sobre cuáles serán los jugadores que marcarán gol, sobre qué minuto (incluso el minuto exacto) en el que lo harán, cuantas faltas, tarjetas amarillas y jugadores que serán expulsados, etc. En general, son posibilidades que resultan claramente más improbables que los distintos resultados o sobre acertar qué equipo será el que gana, el que pierde o si por otro lado van a empatar.

Análisis del partido

El partido se jugará el sábado día 9 de Diciembre de 2017, en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, por lo que será el Real Madrid Club de Fútbol el que disputará el partido como equipo local. Para comparar ambos equipos, es necesario fijarse en varios aspectos.

La primera y más notable de las diferencias es el presupuesto que tienen ambos equipos. El valor total de la plantilla del Real Madrid supera con creces a la de su contrincante: el Sevilla Fútbol Club. Esto supone de vital importancia, ya que al ver qué jugadores componen sus plantillas y comparar su posición en la Liga y en qué competiciones nacionales e internacionales compiten ambos, con qué rivales y con qué eficacia. Esto resulta muy determinante ya que el cansancio, las capacidades de jugar contra ciertos equipos y a que nivel de competición se encuentra son datos que podemos obtener a partir de aquí.

También observamos que la popularidad de los equipos se ve fuertemente marcada e influenciada por los medios de comunicación. Tan sólo viendo la cantidad de tiempo que se invierten en los informativos deportivos en televisión y prensa en ciertos equipos frente a los otros puede engrandecer la figura de ellos y convirtiéndolos automáticamente en favoritos. Incluso podemos ver esta tendencia después del partido. En encuentros anteriores entre el Sevilla y el Real Madrid, cuando ha ganado el Sevilla cuando nunca es favorito de estos partidos, se habla más de qúe ha hecho mal el Madrid, qué cambiarán y pensando en el siguiente partido de este equipo en lugar de hablar sobre cómo ha jugado el vencedor, hablar vagamente de los goles y del Sevilla así como ocurre cuando un equipo "más pequeño" que el Real Madrid gana contra todo pronóstico. Por lo que podemos afirmar que el Madrid se plantea favorito para el encuentro a nivel mediático.

El Real Madrid se encuentra ahora en una posición en la tabla muy cercano al Sevilla, que está a su vez alejado de un puesto cómodo para lo que está acostumbrado. Con un entrenador que coloca a jugadores en posiciones distintas a su juego y que está experimentando con un Real Madrid que cuenta con jugadores de altísima calidad como Cristiano Ronaldo, Kroos, Marcelo y Sergio Ramos entre muchos otros.

Por otra parte, el Sevilla se encuentra con un aluvión de optimismo y que siente cada partido debido al reciente tratamiento por cáncer de próstata de su entrenador. Con un inicio de temporada que no terminaba de cuajar pasados los 3 primeros partidos ya que se encontraba en búsqueda de una alineación y de una estrategia clara. Ahora más asentado y con una larga temporada por delante para aspirar a puesto de Champions a los que nos tiene acostumbrados en los últimos años será un duro rival para el conjunto local.

El colegiado será valenciano José Luis Martínez Munuera. Este árbitro ha pitado 11 partidos al Real Madrid de los que sólo ha perdido uno. Ha ganado nueve y empatado uno. Por su parte, al Sevilla lo ha dirigido en 15 ocasiones con siete victorias, tres empates y cinco derrotas. Hay expertos y aficionados al deporte que afirman que el árbitro es un factor que puede ser muy influyente en el resultado final del partido, sin embargo esto ya corresponde a una opinión más personal ya que todos los árbitros (y más los que han llegado al nivel que aporta esta liga) está repleta de profesionales que harán un arbitraje justo y objetivo que sin duda hará disfrutar del encuentro de manera justa.