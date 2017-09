Luisinho: "Si no te eligen capitán, no vas a mostrar un arma a compañeros"

El portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', lateral del Deportivo, ha cerrado el asunto de la capitanía del equipo con resignación por no haber sido uno de los elegidos para llevar el brazalete, algo que acata porque, ha dicho, "no vas a mostrar un arma a los compañeros" para hacerles cambiar de idea.

"No fui escogido, eso está claro, y cuando no eres escogido, qué vas a hacer. Yo llevo aquí cinco años, soy el que más tiempo lleva en la plantilla y tenía ilusión por el tiempo que he pasado aquí, por los buenos y los malos momentos. Pero si no eres elegido, no vas a mostrar un arma a tus compañeros. Es un asunto cerrado para mí", señaló en rueda de prensa.

El jugador luso, que la pasada campaña tuvo unas desafortunadas declaraciones hacia el Real Betis y su entrenador, Víctor Sánchez del Amo, indicó que "no vale la pena darle más vueltas al tema" de la capitanía en un curso en el que, a su juicio, el Deportivo tiene "plantilla para firmar una temporada más tranquila" que las anteriores y en la que debe poner empeño para "no jugar con fuego" porque un año "te vas a quemar".

"Si no entendemos que jugamos en el Deportivo, si no nos empeñamos al cien por cien, si no somos solidarios cien por cien, vamos a pasarlo mal porque son tres años en Primera y siempre decimos lo mismo, que va a ser una gran temporada, y acabamos sufriendo. Cada uno se tiene que meter en la cabeza que estamos en el Deportivo y hay que sufrir hasta el final", dijo.

El lateral lamentó haber empatado el partido del pasado fin de semana ante el Levante (2-2) después de haber tenido dos goles de ventaja y haber acabado el encuentro con superioridad de efectivos.

"Sabemos que era un partido difícil ante el Levante, aunque después, con el discurrir del partido, pudimos sacar los tres puntos. Somos conscientes de que no lo hemos hecho bien, que regalamos casi desde el primer al último minuto y ahora hay que trabajar para que no vuelva a suceder", opinó.

Luisinho agradeció la "confianza" que le ha transmitido Mel desde que se hizo cargo del banquillo, aunque advirtió de que "el puesto" en el once "no es de nadie" y tiene que ganárselo "cada día".

Sobre las negociaciones para ampliar su contrato, dijo que "están bien encaminadas" y que "ya llegará el momento" de cerrarlo y rubricarlo.

El lateral izquierdo del Deportivo se mostró "triste" por la recaída que sufrió Carles Gil, que se resintió de una pubalgia, y "encantado" con la posibilidad de que Lucas Pérez, traspasado el año pasado al Arsenal inglés por 20 millones de euros, "pueda volver" este curso.