Lucas Pérez se queda en el gimnasio por un golpe en el muslo y Gil evoluciona

A Coruña, 3 oct (EFE).- Lucas Pérez, extremo del Deportivo, se ha quedado en el gimnasio por un golpe en el muslo de la pierna izquierda en el primer entrenamiento de la semana para el conjunto coruñés, en el que el centrocampista Carles Gil ha evolucionado en su proceso de recuperación de una pubalgia que le obligó a pasar por el quirófano.

Tras dos días de descanso, Lucas, que lideró la remontada del pasado sábado ante el Getafe (2-1) en el estadio de Riazor, se entrenó el margen del equipo en la ciudad deportiva de Abegondo.

El jugador coruñés se quedó en el gimnasio y no estuvo a disposición de su entrenador, Pepe Mel, en la primera sesión de una semana sin competición en LaLiga Santander por los compromisos de las distintas selecciones nacionales.

El técnico no puede contar estos días con los seis internacionales de la plantilla: el polaco Przemyslaw Tyton, el suizo Fabian Schär, el costarricense Celso Borges, el uruguayo Fede Valverde y los rumanos Florin Andone y Costel Pantilimon.

En el entrenamiento, Carles Gil, que fue operado de una pubalgia el 11 de septiembre en Oporto, ha dado un pequeño paso en su proceso de recuperación al haberse entrenado con el readaptador deportivo en el césped, aunque, eso sí, con un trabajo suave en el que, incluso, llegó a tocar el balón.

El valenciano se vio abocado a la cirugía al no resultar el tratamiento conservador al que se le había sometido y su entrenador, Pepe Mel, llegó a darle por perdido hasta Navidades.

Además de Gil, se entrenaron con el readaptador del equipo los también lesionados Pedro Mosquera y Adrián López, que intentan dejar atrás sus respectivas lesiones musculares.