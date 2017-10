Eibar y Deportivo quieren dejar de sufrir

Eibar (Guipúzcoa)/A Coruña, 14 oct (EFE).- El Eibar se enfrenta mañana al Deportivo de la Coruña en Ipurua, en un partido entre dos equipos necesitados de puntos, con los armeros conscientes de que no pueden pinchar otra vez en casa y el equipo gallego necesitado de un buen resultado como visitante.

La mejor noticia para el técnico local, José Luis Mendilibar, son los jugadores recuperados de sus lesiones, toda vez que Gálvez y Ramis serán de la partida mañana en la zaga, precisamente la zona en la que más falta hace recuperar la seguridad.

Hombres vitales como Fran Rico, Pedro León e Iván Alejo continúan en el dique seco, aunque el técnico vizcaíno confía plenamente en los jugadores que tiene para suplirles, pese a tratarse de una plantilla corta.

Habrá que esperar para ver quién acompaña a Inui en la banda contraria, si bien Bebé tiene muchas papeletas para lograr hacerse con el puesto en el once.

Eso sí, arriba habrá lucha entre Charles, Enrich y Kike García por hacerse con los dos puestos en punta, un esquema que Mendilibar no ha cambiado hasta la fecha, y menos aún jugando como local.

El Deportivo, mientras, acude a Ipurua con dos asignaturas pendientes, la que tiene fuera de casa, donde solo ha logrado una victoria en sus veintidós últimos desplazamientos, y la de consolidar su recuperación en el campeonato con el segundo triunfo sucesivo, algo que no logra desde noviembre de 2015.

El técnico del conjunto gallego, Pepe Mel, superó un ultimátum antes del parón de LaLiga por los partidos de las selecciones nacionales, ganó al Getafe con remontada incluida (2-1), sacó al equipo de las posiciones de descenso y ahora necesita adaptarse a las medidas de Ipurua y contrarrestar la intensidad del Eibar para consolidar la recuperación y ganar tranquilidad.

Los quince días de descanso por los compromisos internacionales le han servido para recuperar a última hora a Lucas Pérez, que ha superado una fuerte contusión en el muslo de la pierna izquierda, aunque sigue teniendo las bajas por lesión de Pedro Mosquera, Carles Gil, Adrián López y el portero Rubén Martínez.

A ellos se han sumado Gerard Valentín, con una contusión en la tibia, y el suizo Fabian Schär, que regresó de su selección con molestias en los isquiotibiales y Mel ha preferido darle descanso.

En el once, Alejandro Arribas suplirá la baja de Schär, salvo que el técnico se decante por el exjugador del Eibar Raúl Albentosa, que aún no ha tenido minutos esta temporada, y es probable que, a pesar de la recuperación de Lucas Pérez, forme de inicio el internacional rumano Florin Andone.

La alineación puede deparar más novedades por el cansancio de los internacionales que tuvieron que cruzar el Atlántico, el costarricense Celso Borges y el uruguayo Fede Valverde, quien dejaría su puesto en la banda izquierda al belga Zakaria Bakali.

Incluso se ha especulado con la posibilidad de un cambio en la portería, la posición por la que ya han pasado Rubén Martínez, el polaco Przemyslaw Tyton y el rumano Costel Pantilimon y a la que opta el nigeriano Francis Uzoho, que ha entrado en la convocatoria.

- Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic; Capa, Paulo Oliveira, Ramis, Jordán; Escalante, Dani García; Bebé, Enrich, Inui; Kike García.

Deportivo: Pantilimon; Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Borges; Fede Valverde, Çolak, Bakkali; y Florin Andone.

Árbitro: Jaime Latre (C. Aragonés)

Estadio de Ipurua. 12.00 horas