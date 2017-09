El Espanyol apuesta por mantenerse al margen de la política en Cataluña

Barcelona, 21 sep (EFE).- El Espanyol ha manifestado su intención de mantenerse "al margen de los avatares político-sociales" que están sucediendo en Cataluña.

El club blanquiazul, a través de las redes sociales, ha señalado que está "atento y preocupado" por lo que ocurre "en nuestra querida tierra". Asimismo, se ha mostrado esperanzado de que esta situación de tensión se solucione "con diálogo y con la responsabilidad de todos".

El Espanyol, finalmente, ha indicado que, según su criterio, ser valientes ante la situación actual supone "no avivar el conflicto en la sociedad catalana".

"Creemos que los posicionamientos llenos de palabras vacías no ayudan en ningún caso", ha añadido.

El club barcelonés, a través de su consejero delegado Ramón Robert, ya se desmarcó en la pasada Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, de la política: "Nosotros somos un club deportivo, no político, y estamos centrados en nuestro crecimiento y en nuestro proyecto".