El Real Madrid obligado a cambiar la dinámica en el Bernabéu

Madrid/Barcelona, 30 sep (EFE).- El Real Madrid regresa al escenario que ha complicado su inicio de curso liguero, el estadio Santiago Bernabéu donde empató dos partidos y perdió uno, obligado a cambiar la dinámica de local ante un Espanyol que, amparado en su mejor momento, desafía al conjunto madridista.

Los empates ante Valencia y Levante sumada a la derrota frente al Real Betis en el último encuentro liguero en el Santiago Bernabéu, presentan un pésimo inicio de temporada del vigente campeón como local. Dos puntos de nueve posibles son una losa que debe comenzar a levantar de inmediato y el objetivo marcado por Zinedine Zidane es hacerlo frente al Espanyol.

Pretende extender el equipo madridista la reacción iniciada en Vitoria, donde también tuvo dosis de sufrimiento final, y sobre todo la imagen mostrada en Dortmund. Una vez más en un duelo grande las prestaciones del equipo cambiaron, como ya pasó en las dos Supercopas, y los de Zidane bordaron el fútbol para derrotar al Borussia en Liga de Campeones. Llega la hora de conseguirlo en casa y encontrar soluciones ante los planteamientos rivales.

Buscará el triunfo el Real Madrid aún sin jugadores como Marcelo, Theo Hernández, Mateo Kovacic o Karim Benzema más la seria duda de Gareth Bale. En Dortmund sufrió un aviso muscular y pese a que no sufre lesión, todo indica que tras ausentarse tres días de los entrenamientos, no jugará ante el Espanyol.

Las puertas de la titularidad se abren para Marco Asensio en un once en el que Zidane, que busca su triunfo 50 en Liga al mando de la nave blanca, no se espera que introduzca rotaciones. Seguirá cubriendo el lateral izquierdo con Nacho y en la medular podría premiar el partido de Dani Ceballos en Mendizorroza con continuidad de inicio.

Por su parte, el Espanyol visita el Santiago Bernabéu en su mejor momento, después de sumar dos victorias y un empate la semana pasada, y con el objetivo de romper una racha histórica de 21 años sin ganar en Liga en el feudo madridista.

El conjunto catalán ha presentado una clara evolución en su fútbol, más fluido en las transiciones y seguro atrás. La moral está alta tras el 4-1 al Deportivo en Cornellà-El Prat en la última jornada. La aparición de Darder en la medular permite adelantar a Jurado y ubicar a Baptistao en la banda derecha.

El entrenador, Quique Sánchez Flores, no se plantea renunciar a su fórmula. De todas formas, es posible que el técnico madrileño realice pequeños retoques para dotar de más poder de contención al grupo. En este sentido, la entrada del mediocentro senegalés Diop, habitual en este tipo de partidos, es una opción.

No podrá contar Quique con el extremo argentino Pablo Piatti ni con el centrocampista Víctor Sánchez, ambos con problemas físicos. Estas ausencias le obligarán a replantear su once inicial. También es baja en la lista, por decisión técnica, el extremo paraguayo Hernán Pérez. Por otra parte, vuelven a los planes del técnico el mediocentro Javi Fuego, baja de última hora contra el Deportivo por una gastroenteritis, el central brasileño Naldo y el delantero Álvaro Vázquez.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Marco Asensio y Cristiano Ronaldo.

Espanyol: Pau López; Marc Navarro, David López, Hermoso, Aarón; Diop, Darder, Fuego; Baptistao, Jurado y Gerard Moreno.

Árbitro: González González (colegio castellano leonés).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.45 (-2 GMT).