Gerard Moreno: "Para mí es muy importante tener la confianza del club"

El delantero españolista Gerard Moreno ha asegurado tras firmar su renovación de contrato como blanquiazul hasta el 2022 que para él "es muy importante tener la confianza del club" y que tiene muchas ganas "de seguir vistiendo la camiseta que llevo desde pequeño".

El futbolista se ha mostrado muy satisfecho por el acuerdo alcanzado. "Estoy muy feliz en mi casa. Aquí me han criado y he aprendido mucho. Quiero defender el escudo con el que estoy tan identificad", ha aseverado el catalán en declaraciones a los medios oficiales de la entidad.

Las conversaciones para el futuro de Gerard Moreno se iniciaron en verano y han cristalizado hoy. "Desde el primer momento sabía lo que yo y los míos queríamos. Aquí me he sentido muy valorado, la gente me ha dado mucha estima y el vestuario y el cuerpo técnico me han cuidado", ha aseverado el atacante.

Por otra parte, el ariete ha valorado la situación del equipo tras la derrota contra el Alavés: "Estamos trabajando muy bien e iremos hacia arriba. No pudo ser contra el Alavés, pero el equipo aprenderá de esto".