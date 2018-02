Dani Solsona: "Piqué lo tenía todo pensado y calculado"

Barcelona, 6 ene (EFE).- Daniel Solsona, mítico excentrocampista internacional del Espanyol, nacido en Cornellá de Llobregat el 10 de enero de 1952, no está de acuerdo con todo lo acontecido con Gerard Piqué y la polémica en el último derbi.

En una amplia entrevista con la Agencia EFE, Solsona expresó su malestar y señaló que Piqué "tenía todo pensado y calculado" en la celebración del gol del empate barcelonista.

Pregunta (P): El Barça y el Español vuelven a vivir un desencuentro por los hechos del pasado derbi por el caso Piqué. ¿Qué hay que esperar?

Respuesta (R): "Que pase el tiempo. Hemos visto que por ambas partes hay muchos nervios. Esperar a la próxima temporada y que se tranquilice todo el mundo".

P: ¿Se puede cree que es posible una relación sólo de rivalidad entre entidades o están condenadas a vivir peleadas y enfadadas?

R: "Los derbis durante muchos años habían perdido rivalidad e intensidad porque la diferencia deportiva era muy grande. Pero este año, con la victoria en la ida de cuartos de la Copa (1-0), parecía que se había vuelto a animar. Pero se calentó cuando Piqué celebró el gol. El comportamiento del aficionado fue bueno hasta el gol del empate en que Piqué hizo callar a la gente, y volvieron los cánticos".

P: ¿Entiende que una parte del barcelonismo cuestione sin cesar la catalanidad del Espanyol?

R: "Bueno, ahora con tanta sensibilidad política, hay un equipo que se ha pronunciado como es el caso del Barça, y en el Espanyol hay más divisiones y el club no se pronuncia. Y debe de ir por aquí. Porque ahora si eres más de un bando tienes que ir con cuidado porque la gente está muy sensible con todo lo que está sucediendo políticamente en Cataluña".

P: ¿Debería adoptar alguna posición el Espanyol para no sentirse cuestionado constantemente acerca de su catalanidad, cambiarse el nombre, poner más banderas, participar en la vida política, alguna cosa en definitiva?

R: "En el Espanyol existen muchas sensibilidades y no se le puede pedir a la gente que esté a favor de una tendencia o de la otra. Hay mucha gente catalana en el Espanyol y muchos no son independentistas".

P: ¿La denominación de RCD Espanyol es un problema para el club en Cataluña o el problema lo tienen otros que no acaban de aceptar que el club se fundó con este nombre?

R: "El problema lo tienen los otros. Para mí no existe ningún problema que se diga Espanyol, porque siempre ha sido así. Todo el mundo sabe que somos catalanes. Pasa que la otra gente no lo llega a entender o no quiere entender que un equipo catalán se llame Espanyol, y se quiere buscar los tres pies al gato".

P: ¿La afición del Espanyol insulta mucho o lo normal?

R: "Yo creo que el Espanyol no insulta. Y, si lo hace alguna vez, lo hace como otros clubes. Esto aumenta cuando se juega contra el Barcelona. El comportamiento de la gente del Espanyol es muy bueno, como otras aficiones".

P: ¿El Espanyol vive ofendido o enfadado por el barcelonismo los 365 días del año?

R: "No estamos enfadados. Pero el trato mediático es tan diferente al del Barcelona, como el día y la noche. Que abras un diario y tengas que ir a la página 57 para leer algo del Espanyol, y allí encuentras a veces media página. Yo lo tengo asumido, por el potencial del Barça. A mí no me supone estar ni enfadado ni estar en contra del Barça. Asumo que el Espanyol es más pequeño y modesto".

P: Piqué dice que la gente del Espanyol le ha faltado el respeto. Ya nos hemos perdido acerca de quién empezó. Cuando escucha estas palabras de Piqué, ¿cómo lo interpreta?

R: "Algunas cosas las puedo entender, pero otras él las tendría que haber dejarlo correr, sobre quién empezó el qué. No se deberían dar este tipo de episodios. Piqué puede decir que le insultan y a su familia. Pero él es un profesional. La sensación que tengo es que Piqué, todo lo que hizo, lo tenía pensado, lo tenía guardado y estaba esperando la mínima para expresar realmente todo el cabreo que llevaba dentro por todo lo que le han dicho. A mí que nos diga el Espanyol de Cornellà, no me afecta, porque yo nací en Cornellà. Lo que pasa aquí es que no es la frase, sino la manera y el tono en que lo dice, y lo que quiere dar a entender. Y quiso decir que estos de Cornellà ya no son de Barcelona. Interpreto un tono despectivo y por esto sí que puede haber mucha gente que se enfade. Yo, si no se hubiese referido Piqué la segunda vez (en su renovación), no le hubiese dado ninguna importancia. Aún así, la gente durante la semana se calmó y los técnicos mostraron mucha cordialidad. Todo estuvo calmado hasta que Piqué hizo callar al público".

P: ¿Cómo encajó usted ese gesto de Piqué hacia el graderío?

R: "Como futbolista lo entendí, porque entendí que estaba enfadado y mostró esa reacción. Pero en el caso de Piqué no fue una reacción espontánea, sino que lo llevaba preparado. Todos los pasos que dio los tenía meditados. Pero lo llegué a entender. Yo también he sido jugador y ante la crítica he llegado a mirar desafiante al graderío. Pero me sabe mal que cuando Piqué hace el gesto de hacer callar, también lo hace poniendo los cuernos (mostrando sólo los dedos índice y meñique). Y esto ya tiene un segundo significado. Todo está muy rebuscado. Es que este tío lo tenía todo muy pensado. Y esto encendió los ánimos".

P: ¿Como seguidor del Espanyol, como se quedó después de la comparecencia de Piqué ante los medios?

R: "Esta ya tocó más los cojones. Has llegado al vestuario, estás frío, has comentado la jugada y sobraba lo que dijo, porque no tenía necesidad. Por eso creo que todo lo tenía preparado y calculado. Y se pasó. Que si el dueño es chino, que si los directivos son chinos... No ha hecho nada bueno para apaciguar los ánimos, sino que aún ha encendido más la mecha. Y no tenía necesidad de decir lo que dijo. Las declaraciones me parecieron... ¡no me jodas! ¡Ahora sales con éstas!".

P: Si lo tuviese al lado en el vestuario, ¿qué le hubiese recomendado a Piqué, o cómo se gestiona una situación así en el vestuario?

R: "Pues a lo mejor la situación con Piqué se eterniza. A ver el tiempo que pasa hasta que haya otro derbi. Alguien dentro de su entorno, alguien a quién él escuche, le tendría que hacer entender algo así como 'Oye Gerard, matémoslo aquí, vamos a dejarlo correr y estáte tranquilo'. Pero él ya es grande, tiene 30 años y tiene opinión y cabeza para decir lo que quiera decir. Seguro que algún compañero ya le habrá dicho algo'.