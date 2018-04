Darder: "No ir a Europa no es un fracaso"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 28 mar (EFE).- El centrocampista del Espanyol Sergi Darder aseguró este miércoles que, a falta de nueve partidos para acabar la competición, "no ir a Europa no es un fracaso ni se puede hablar de temporada nefasta".

El mallorquín mantuvo que, en el vestuario, alcanzar los puestos continentales "era más una ilusión que una meta real" al principio de curso.

"Si yo vine aquí es porque el proyecto pinta para entrar en Europa no a muy largo plazo, pero si lo convertimos en obsesión será peor para todos", apuntó.

De todos modos, Darder insistió en que el equipo no bajará los brazos en la recta final. "Estamos un poco lejos de donde nos gustaría estar, pero no significa que no tengamos metas. No es que queramos más, es que queremos mucho más. La ambición debe marcar nuestro camino, el conformismo es lo peor que hay", dijo.

El balear indicó en que el equipo "está a tiempo de corregir cosas" y seguir progresando en la clasificación. "Tenemos un partido el domingo (contra el Alavés) y debemos estar un poco más tranquilos y tener equilibrio, no pensar que somos tan buenos cuando ganamos y tan malos cuando perdemos", afirmó.

El centrocampista reconoció que la afición ha tenido "muchísima" paciencia con el equipo, pero recordó que ahora es un momento clave. "Cuando las cosas no van tan bien todo el mundo tiene más presión, nervios y las cosas cuestan más. Nosotros debemos dar más para que estén orgullosos", sentenció.