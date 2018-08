Diego López: "Me encuentro en mi mejor momento y quiero demostrarlo"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 2 ago (EFE).- El portero españolista Diego López aseguró este jueves tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que se encuentra en su "mejor momento", que quiere "demostrarlo en el campo", y aseguró que su meta desde el inicio es "luchar por la titularidad".

En cuanto a su futuro, el gallego explicó que su intención es seguir de blanquiazul: "Me quedan dos años de contrato y quiero cumplirlos. Pero mi intención es continuar de forma positiva, no de cualquier manera, siendo protagonista y devolviendo la confianza que me han dado".

A nivel colectivo, Diego López afirmó que el grupo se encuentra "muy contento e ilusionado" con el proyecto. "Es una temporada bonita y los entrenamientos son exigentes y muy divertidos. El técnico quiere mantener las virtudes de etapas anteriores y mejorar, todo debe ser estable", dijo.

Cuestionado por la renovación de David López, el portero se mostró muy satisfecho por su continuidad: "Es una gran noticia para todos, tanto para el club como para él. Hubiera sido una pena que un futbolista así se hubiera ido de a entidad, el Espanyol necesita jugadores como él".

Finalmente, el portero blanquiazul valoró el próximo partido de la pretemporada, contra el Burnley inglés. "Se podrá ver el nivel al que estamos contra un rival exigente, aunque no deja de ser un amistoso de preparación", analizó.