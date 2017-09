Los leones, imbatidos, ponen a prueba la reacción de los canarios

Las Palmas de Gran Canaria/Bilbao, 16 sep (EFE).- Las Palmas y Athletic disputarán este domingo un interesante encuentro en la cuarta jornada de LaLiga Santander al que llegan en buen momento, con los leones invictos e imbatidos, y los canarios con la intención de refrendar su reacción tras estrenarse en Málaga el pasado lunes.

El conjunto amarillo se presenta al choque cargado de moral después del éxito en La Rosaleda (1-3), el primero del campeonato, lo que le permite afrontar la visita del Athletic más desahogado, sin la presión que hubiese ejercido una tercera derrota consecutiva.

Además, los últimos fichajes de Las Palmas han dado un soplo de aire fresco al conjunto entrenado por Manolo Márquez, pese al escaso tiempo que han tenido para acoplarse, pero las urgencias han obligado a su rápida puesta en escena.

Así, el italiano Alberto Aquilani parece el encargado de sostener al equipo en el centro del campo, mientras que el marroquí Tannane y el francés Rémy -autor del último gol en Málaga- potenciarán un ataque en el que el argentino Jonathan Calleri, autor de dos goles, tiene garantizada la titularidad.

El gran reto del ataque canario, guiado siempre por el talento de Jonathan Viera, es batir por primera vez al cuadro bilbaíno, que no ha encajado ni un solo gol después de tres jornadas ligueras, además del último partido de Liga Europa, el jueves pasado ante el Hertha de Berlín, en Alemania (0-0).

Otra gran noticia para el técnico catalán del cuadro canario es el regreso del extremo internacional Víctor Machín 'Vitolo', después de una lesión de rodilla que le mantenido de baja en las dos últimas jornadas. Su vuelta podría enviar a la suplencia a Tannane, titular en La Rosaleda, porque el gran momento de Halilovic también asegura la titularidad del croata.

Las únicas bajas por lesión son las del defensa balear Pedro Bigas, del centrocampista catalán Sergi Samper y del atacante grancanario Tanausú Domínguez 'Tana', por lo que Márquez deberá hacer más descartes en la convocatoria, sin olvidar que el próximo miércoles visitará al Sevilla y las posibles rotaciones a realizar en una semana de tres partidos, ya que el siguiente domingo recibirá al Leganés.

Por su parte, el Athletic Club espera mantener el invicto que lleva en lo que va de curso, ocho partidos ya sin perder que fortalecen en el arranque el nuevo proyecto bilbaíno con José Ángel Ziganda al frente.

En seis de esos ocho partidos, además, el conjunto rojiblanco ha acabado con la portería a cero. Tres en Europa y tres en LaLiga.

Un dato que habla de la consistencia en defensa de un conjunto rojiblanco que, también es verdad, está viviendo de su pegada y debe mejorar notablemente el juego si quiere continuar con la pujanza y la credibilidad de un último lustro siempre en Europa.

El Athletic no ha perdido ni a pesar de las rotaciones que ha realizado Ziganda, que para esta cita apuntan a masivas al ser el de Las Palmas el tercero de los cinco partidos que tienen los leones en solo dos semanas.

El choque liguero del miércoles ante el Atlético de Madrid en San Mamés exigirá mucho a un Athletic que ya llega a Canarias castigado por el encuentro europeo del jueves ante el Hertha en Berlín.

Por ello para son casi seguras cuatro novedades y se esperan más. Es segura la vuelta al once de Kepa y muy probable las de Unai Núñez, Beñat y Raúl García, que sustituirían a Iago Herrerín, Etxeita, Vesga y Córdoba.

Es posible también que descansen de inicio Lekue, San José, Williams y Aduriz, mientras que otros dos titulares en Alemania, Córdoba y Balenziaga, se han quedado, junto a Ager Aketxe, fuera de la convocatoria de 18 jugadores desplazados a Canarias.

A la mayoría de ellos se les presume titulares frente al Atlético de Madrid y eso podría abrir la puerta de la titularidad contra la UD Las Palmas a poco habituales como Bóveda, Saborit, Iturraspe, Sabin Merino o el más utilizado Susaeta.

Para el que no parece haber descanso es Laporte, jugador clave y sin un sustituto claro en la plantilla.

Por contra, siguen de baja Yeray, que se recupera del cáncer testicular que le obliga a recibir quimioterapia, y De Marcos, este por un esguince de tobillo, a los que se ha sumado Rico, con molestias en uno de sus tobillos.

Una rotación masiva que ya la hizo Ziganda ante el Eibar en la tercera jornada liguera y ganó 0-1 en Ipurua. Marcó el tanto Aduriz, que ya lleva cinco goles en lo que va de curso, dos en Liga. Y lo hizo a centro de Williams, asistente de lujo en los tres goles ligueros de su equipo.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Ximo Navarro, Aythami Artiles, Dani Castellano; Aquilani, Javi Castellano; Halilovic, Jonathan Viera, Vitolo; y Calleri.

Athletic: Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Saborit; Iturraspe, Beñat; Susaeta, Raúl García, Muniain; y Sabin Merino.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 17.30 (local). EFE.