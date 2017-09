Ayestarán subraya que debe ´marcar pautas y convencer´ a sus nuevos jugadores

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, destacó hoy en su presentación la importancia de "marcar una pautas" y "convencer" a los jugadores que comenzará a dirigir a partir de mañana, después de hacerse cargo del equipo hasta el final de la presente temporada.

El técnico vasco esbozó algunas de sus intenciones con un conjunto, el grancanario, que desde el martes pasado estaba sin entrenador tras la renuncia del anterior inquilino del banquillo, el catalán Manolo Márquez.

Ayestarán dijo que a pesar de tener ofertas del extranjero, tuvo "paciencia" para esperar para ir a un club "donde estuvieran convencidos" de que era la "persona adecuada" para encargarse del proyecto, y que en su lista de prioridad figuraba la UD Las Palmas.

"Hemos resistido", indicó refiriéndose a su equipo de asistentes, formado con David Caneda y José Viela, "porque no es fácil estar fuera del fútbol, pero queríamos entrenar en España y Las Palmas era una prioridad, como en su día lo fue para mí entrenar en Inglaterra, y lo cumplí en el Liverpool", explicó.

Ayestarán sugirió que lo más fácil hubiera sido haber "dejado pasar estos días" y coger al equipo tras el partido del domingo próximo ante el FC Barcelona, en el Camp Nou, pero aceptó ese "reto" porque lo ve como "una oportunidad", sin obviar las dificultades que tendrá para puntuar con solo dos entrenamientos para conocer a sus nuevos jugadores.

Ayestarán resaltó que la Unión Deportiva es un "club especial", ya que el jugador canario tiene "unas características técnico-tácticas que favorecen el juego de combinación", pero muchas veces "con eso solo no vale para competir".

Aunque se reservó algunas cuestiones que prefiere hablar primero con los futbolistas "y que no se enteren por una rueda de prensa", sí adelantó que su estilo es "más de juego posicional y no de transiciones rápidas", que es "versátil" a la hora del dibujo, pero siempre adaptándose "a la fortaleza y debilidades de los jugadores" que tendrá a su cargo.

"El potencial por sí solo no sirve, la realidad es el día a día, y el equipo tendrá que demostrar de lo que es capaz, pero siempre te debes adaptar a los jugadores que tienes y ver hasta qué punto puedes llevar a cabo lo que pretendes", resumió.

Ayestarán aboga por un "juego combinativo", pero no necesariamente debe ser sacando el balón jugado desde atrás, "puede ser desde el centro del campo", y ver en qué "zonas de confort" se sienten mejor sus jugadores, porque de lo contrario "es difícil obtener rendimiento".

El técnico guipuzcoano confía en "organizar mínimamente" a su nuevo equipo para afrontar el próximo domingo en el Camp Nou "uno de esos partidos a los que todo el mundo le gusta estar". "Es una oportunidad que no debemos dejar pasar", añadió.

Señaló que es un duelo en el que deberán cuidar "los mínimos detalles" para tratar de "hacérselo incómodo" al conjunto catalán, aunque haya "una diferencia grande de potencial".

Ayestarán recordó además que tiene "vínculos con Canarias, tras su lejano paso por el CD Tenerife de Rafa Benítez, con el que logró un ascenso a Primera División, además de que su actual esposa es natural de Lanzarote y la conoció en Gran Canaria.

El técnico de Beasain insistió en que espera "aportar mucho a los jugadores" y que ellos también lo hagan, porque "la comunicación y el convencimiento es importante", y pide a los futbolistas que sientan "pasión" por su profesión, además de anunciar que contará con la cantera, que es la que siempre "llama a la puerta".

Por su parte, Toni Cruz, director deportivo del club, resaltó en la presentación del nuevo entrenador que han elegido a Ayestarán como sustituto de Márquez por su "conocimiento de LaLiga", además de su "rigor, máxima exigencia y capacidad de comunicación".

El dirigente isleño, tras reiterar el mensaje oficial del club de que la dimisión del entrenador saliente les cogió por sorpresa -"y de vacaciones", que debió interrumpir-, subrayó que "no tenían nada hablado con nadie" y que está "muy seguro de la elección hecha", aunque luego ha matizado que "el tiempo lo dirá".

Cruz recordó que desde octubre de 2015 no se habían visto obligados a buscar un nuevo entrenador con la competición en marcha, tras la destitución de Paco Herrera y posterior llegada de Quique Setién, aunque con la diferencia de que entonces el equipo amarillo estaba en puestos de descenso, circunstancia que no concurre ahora.