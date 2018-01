Jonathan Viera: "Ha sido una pena, el equipo había tirado de garra y corazón"

El jugador de la UD Las Palmas Jonathan Viera, tras fallar un penalti en el tiempo de prolongación ante el Espanyol que hubiera supuesto la victoria de su equipo (2-2 al final), ha declarado que fue "una pena" no culminar la remontada tras exhibir "garra, corazón y actitud" tras el descanso, cuando perdían por dos goles.

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande, en la segunda parte hemos apretado muy bien, y es una pena no haber ganado por este penalti que he fallado; el año anterior marcaba todo y este año se me está resistiendo, pero es ley de vida y hay que seguir", dijo en beIN Sports al término del choque en el Estadio de Gran Canaria.

El atacante internacional español ha comentado que tras ponerse por debajo en el marcador en la primera mitad, "la cabeza da muchas vueltas", pero ha destacado que en el segunda parte "el equipo ha tirado de garra, corazón y actitud, y este es el camino para salir de ahí abajo".

Viera ha añadido que en muchas fases de los partidos parece "que no nos acordemos de jugar al fútbol", pero ahora deben extraer conclusiones positivas "y quedarnos con esto, saber que podemos hacerlo", en referencia a la actitud mostrada en el último cuarto de hora de juego, en el que estuvieron muy cerca de lograr la remontada ante el conjunto catalán.