Jémez: ´Cualquier equipo que saquen puede llevarse por delante a cualquiera´

Telde (Gran Canaria), 30 mar (EFE).- Paco Jémez, entrenador de la UD Las Palmas, ha restado importancia hoy a las notables ausencias con las que se presentará mañana el Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria, porque a su juicio, cualquiera alineación que saque el equipo blanco "puede llevarse por delante a cualquiera".

El técnico del equipo amarillo ha preparado el partido "en función de cómo ataca y defiende el rival", y no en cuanto a los jugadores que ha convocado Zinedine Zidane, pero está seguro de que los elegidos el técnico francés "saldrán a ganar",

Para Jémez, todos los esfuerzos del Madrid, tras tener "imposible" el título liguero, se centran ahora en volver a ser campeones de Europa, pero no significa que les vayan a "regalar el partido" de mañana, aunque hayan reservado jugadores para el choque del próximo martes en Turín ante la Juventus, de Liga de Campeones.

Preguntado por el debate surgido con Isco Alarcón en el entorno madridista tras su gran actuación con España frente a Argentina, el entrenador de la Unión Deportiva ha dicho que el malagueño es "un grandísimo jugador", pero su entrenador -Zidane- tiene que valorar si merece más minutos en el Real Madrid.

"Bendito problema... ojalá los tuviera yo así en Las Palmas. Los que vivimos en otra realidad no entendemos muy bien ciertas situaciones", ha dicho el técnico del equipo isleño con respecto a esta polémica.

Jémez confía en que su equipo repita un partido como contra el FC Barcelona en Gran Canaria (1-1), con un "gran nivel defensivo", aunque aún sigue "esperando" que su equipo también se muestra a nivel ofensivo.

"Ojalá defendamos tan bien como ese día, nos daría muchísimo, pero si no somos capaces de atacar mejor, un punto ya no es bueno ante nadie, prácticamente no nos vale para nada. Si tomamos riesgos, los tomaremos, y si perdemos, lo haremos yendo a ganar, pero sin marcharnos de los partidos con la sensación de no haber tenido posibilidades de ganarlos", ha explicado.

Jémez ha recordado que si le sacó un punto al Barcelona, puede hacer lo propio contra el Madrid, aunque el resultado ahora "no es bueno", porque deben recortar seis puntos al Levante en nueve partidos.

"Tenemos nueve finales a cara de perro, y ahora ya no dependemos de nosotros", ha recordado Jémez en la víspera de recibir al campeón de Europa, y de que el Levante, a mediodía del sábado, visite al Girona en el estadio Montilivi.

A juicio de Jémez, el que falle ahora "está fuera, es equipo de Segunda", y el que no lo haga "se va a salvar. El error se paga más caro a medida que pasan las jornadas", ha concluido.