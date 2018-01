Iborra, clave en la llegada de Coke al Levante

Coke Andújar ha asegurado durante su presentación como jugador del Levante hasta final de temporada que su principal opción era regresar a España después de no haber tenido los minutos deseados en el Schalke 04 y apuntó que el equipo valenciano no está "en una situación crítica".



"Volver a España era la principal opción, llevábamos bastante tiempo hablando y el Levante es un club en el que trabajando y pisando el acelerador fuerte voy a tener oportunidades y también me servirá para seguir creciendo personalmente", ha dicho Coke durante la rueda de prensa de presentación.



"En Alemania no tenía minutos y un jugador lo que quiere es jugar y cuando uno no juega tiene que buscar otra opción. Tengo ilusión y quiero aportar muchas cosas con mi juego", añadió.



Coke explicó que ha aprovechado el descanso en Navidad para ponerse a punto, a pesar de que lleva casi tres semanas en Valencia. "Estoy a disposición y mejorando. He intentado trabajar fuerte en Navidad para no perder el ritmo durante las vacaciones y lo que haga el entrenador estará bien hecho", matizó.



El futbolista madrileño explicó que todavía no puede imaginar prolongar su cesión más allá del 30 de junio y confesó que las conversaciones con el ex jugador del Levante y su compañero en el Sevilla, Vicente Iborra, fueron decisivas para su llegada al club valenciano.



"Imagínate las cosas malas que me ha dicho Iborra del Levante... Me ha dicho que para mí iba a ser un club perfecto, que funciona como una familia y que iba a aspirar a muchas cosas porque hay equipo para hacer buenas cosas. Es un embajador del Levante que está por todo el mundo", afirmó.



Además, el nuevo jugador del Levante aseguró que el equipo no está "en una situación crítica" a pesar de las dudas generadas en el tramo final del año.



"Tenemos un comienzo de año exigente y hay que ir a por ello. Hay que aportar diariamente, No hay ansiedad y el Levante no está en una mala situación", concluyó.





RUEDA DE PRENSA | Coke Andújar (@coke23andujar): "El recibimiento ha sido inmejorable, vengo con muchas ganas" pic.twitter.com/WE1qp0ujPA — Levante UD (@LevanteUD) 2 de enero de 2018