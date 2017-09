Marcelino: "Solamente en abril sabremos si merecemos estar en Europa"

Valencia, 22 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que no le da importancia a la cuarta plaza que ocupa su equipo en estos momentos y destacó que solamente en abril sabrán si merecen estar en Europa.

El técnico aseguró que la Real Sociedad, rival al que visitan este domingo, estará en la lucha por las plazas europeas y apuntó que las dos últimas derrotas que ha sufrido no le hacen peor equipo que cuando llegó a ser líder con tres triunfos consecutivos.

"Vamos a analizar a la Real en el contexto de lo que ha hecho hasta ahora en la competición. Es cierto que lleva dos derrotas consecutivas, pero lleva los mismos puntos que nosotros y son un rival destinado a estar en la zona alta", insistió.

"Después de las dos derrotas, y ante su público, su única idea será la de la conseguir la victoria y nosotros vamos tratar de impedírselo con trabajo y humildad", agregó.

"Son un rival históricamente complicado y hace mucho que no ganamos allí. Lleva dos derrotas esta semana y perder una tercera es complicado, pero independientemente de las dinámicas, el partido se gana o no en función de lo que hay en el campo", continuó.

Marcelino destacó que el conjunto donostiarra tiene muy buenos futbolistas y genera muchas ocasiones de gol especialmente en su campo, por lo que les va a exigir el máximo para ganar, que es lo que van a intentar.

"Es un equipo que en estrategia ofensiva está logrando grandes numeros. Fue líder hace muy poco en la Liga, pero esto es el principio y no nos debemos confiar. No hay que pensar que es inaccesible por los tres primeros partidos, ni fácil por los dos últimos. Ni lo uno ni lo otro", subrayó.

El entrenador del Valencia reconoció que los dos días de más de descanso de los que ha gozado su equipo respecto a la Real, de cara al partido del domingo, le parecen "excesivos" y confesó que si fuera Eusebio Sacristán, el entrenador de la Real Sociedad, es algo que no habría gustado.

Por último, reconoció que va a continuar con las rotaciones en este encuentro. "Ante la Real vamos a seguir haciendo cambios porque vamos acumulando esfuerzos, porque todos trabajan fenomenal y porque queremos hacer a todos importantes, ya que se lo están mereciendo", concluyó.