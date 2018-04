Marcelino avala fichar a Guedes y dice que aún no ha hablado con Lim

València, 20 abr (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, admitió que fichar en propiedad al extremo portugués Gonçalo Guedes sería muy bueno para el club y dijo que aún no se ha reunido con Peter Lim, máximo accionista del club, desde que llegó a la ciudad el miércoles pero le restó importancia.

?En este Valencia, a lo largo de la temporada creo que ha habido jugadores que han demostrado ser muy importante, con altibajos como es lógico, pero con un rendimiento muy alto y creo que Guedes sería un muy buen jugador para el Valencia?, señaló en una rueda de prensa.

Pero el técnico dijo no haber hablado aún con Lim del futuro porque está centrado en su trabajo como entrenador pero también porque existe plena sintonía con Mateu Alemany, director general del club, y Pablo Longoria, director del área técnica, con los que sí que ha hablado el empresario.

?Se ha visto con Mateu y con Pablo, yo estoy atento a la competición. A mí me ocupa que el equipo juegue mejor y certificar matemáticamente la Champions. Voy bastante apurado entre un partido y el próximo. Seguro que me reuniré con Peter y, si no, hay interlocutores con la misma idea?, explicó.

?Hay una comunicación fluida y confluencia de ideas así que da igual de qué boca salga esa idea?, señaló antes de apuntar que ?cuando las personas tienen buena relación y confianza profesional todo es muy sencillo aunque me parece que no estáis acostumbrados a lo sencillo, a lo normal, a lo que sucede en una casa?.

?Mientras hay confianza, hay felicidad, no hay problemas?, sentenció.