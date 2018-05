El Valencia renueva a la colombiana Natalia Gaitán hasta 2020

Valencia, 17 may (EFE).- El Valencia Femenino anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo con la futbolista colombiana Natalia Gaitán para renovar su contrato hasta 2020.

Gaitán, que llegó al Valencia en 2015 procedente de la liga estadounidense y es internacional con Colombia, amplía dos años más su vinculación y a sus 27 años se convierte en una de las jugadoras fundamentales del equipo valenciano.

La polivalente jugadora sudamericana explicó en una entrevista en el sitio web oficial del Valencia que, a pesar de que los resultados de su equipo "no han sido los mejores", el club ha crecido "mucho" y lamentó su escasa aportación este ejercicio por una grave lesión en la rodilla sufrida el pasado verano que le impidió jugar hasta el pasado mes de marzo.

"Hoy en día el club ha crecido mucho y, aunque los resultados de este año no han sido los mejores, deseamos que en los próximos años el equipo siga creciendo y profesionalizándose en todos los aspectos como lo viene haciendo. Esta temporada ha sido dura con la lesión y no he podido jugar ni aportar lo que quería al equipo. La próxima estará llena de nuevos desafíos y espero poder estar a mi máximo nivel para sumar al bloque y conseguir muy buenos resultados", indicó Gaitán.

La renovación de Gaitán es la cuarta después de las ampliaciones de contrato de Nicart y Gio, anunciadas la semana pasada, y la confirmada el pasado miércoles de Vreugdenhil.