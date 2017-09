Garbiñe Muguruza: ´Duermo tranquila pero siento un peso importante´

Tokio, 18 sep (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza, que fue coronada la semana pasada como la número uno del tenis mundial, vive este logro como "un sueño hecho realidad" que le ayuda a "dormir más tranquila" aunque reconoce que le "queda mucho por delante y va a ser muy difícil".

"Ahora me viene un peso importante, competir con esta estrella detrás de la espalda" explicó hoy en una entrevista con Efe en Tokio, donde juega el Abierto femenino de Japón, pocos días después de conseguir una hazaña no lograda por ninguna tenista española desde Arantxa Sánchez Vicario en 1995.

Garbiñe aseguró que no hubiera llegada hasta aquí si no fuera "por todos los que han picado piedra con ella" y que aunque se ve jugando mucho más tiempo, no se imagina volviendo a competir después de ser madre como la estadounidense Serena Williams.

Pregunta: Con 23 años te has convertido en la mejor jugadora del mundo. ¿Cómo te sientes?

Respuesta: Me siento emocionada. Es un sueño hecho realidad. He llegado aquí a una edad temprana, todavía tengo mucho por jugar y eso me motiva para intentar mejorar y mantener lo que he conseguido.

P: ¿Da un poco de vértigo o duermes más tranquila?

R: Ahí está la cuestión. Dormí tranquila cuando lo conseguí pero sabiendo que ahora me viene un peso importante, competir con esta estrella detrás de la espalda Es una combinación. Por una lado, ¡Qué bien lo que he conseguido! Pero queda mucho por delante y va a ser muy difícil. De todas formas, tener más presión forma parte de ello.

P: En muy poco tiempo has ganado dos Grand Slams y te has convertido en número uno ¿Qué porcentaje de estos logros es de tu entrenador Sam Sumyk?

R: No estaría aquí si no fuera por mi equipo, no solo el entrenador, también toda la gente que me ha rodeado todo este tiempo y que ha picado piedra conmigo, que me ha ayudado a aprender a jugar al tenis, a mejorar mentalmente, a muchas cosas... Eso es un equipo.

P:¿Cuales son tus objetivos para este año?

R: Mi objetivo este año es intentar seguir jugando igual, obtener las máximas victorias posibles, mantener el ránking si puede ser, aunque ya sabemos que es muy temporal. En definitiva, acabar el año sin remordimientos.

P: Tras haber conseguido entrar en la historia del tenis al convertirte en la mejor del mundo, ahora a nivel profesional ¿Qué te motiva?

R: Seguir ganando torneos. Levantar las copas es lo que más ilusión hace, seguir jugando Slams, poder viajar. Quiero seguir haciendo lo mismo y sobre todo que me vaya bien.

P: ¿Te ves jugando mucho más tiempo, con una carrera larga?

R: La verdad es que me veo mucho años así. No se que me deparará mi futuro pero quiero seguir jugando al tenis.

P: ¿Una carrera como la tuya es compatible con una vida personal o familiar?

R: Tengo claro que es una cosa o la otra, o juegas al tenis o tienes una vida más social. Las dos cosas a la vez, creo que es algo muy difícil. Si quieres ser la mejor, el tenis te quita mucho tiempo, hay que dejar muchas cosas a un lado.

P: Se habla de la vuelta de Serena Williams tras ser madre, quizá en enero para el Abierto de Australia. ¿Te estimula su vuelta?

R: Creo que va a volver a jugar y va a ser tan peligrosa como siempre lo ha sido. Me parece increíble que después de ser madre y de ser la mejor, que todavía tenga ganas, esa hambre para volver al tenis. Tengo mucho curiosidad por saber en qué forma llega y muchas ganas de competir con ella.

P: ¿Te ves así en un futuro?

R: No me veo volviendo a jugar después de ser madre. Una vez que tome una decisión de formar una familia, no me veo viajando otra vez. Creo que hay un tiempo para todo y preferiría separar esas dos cosas.

P: ¿Es alguien que te ha servido de inspiración? ¿Tienes esas figuras a las que tomas como ejemplo?

R: Nunca lo he pensado. La verdad es que no quiero copiar a nadie. Lo que quiero es que el día que deje la raqueta sentir que he tenido una carrera buena, que estoy sana, sin muchas lesiones, y orgullosa de lo que haya conseguido. He disfrutado, he tenido éxito y ya toca otra parte de mi vida. No me fijo en cómo lo han hecho otros.

P: ¿Cómo ves la decisión de la Federación Española de Tenis de cesar a Conchita Martínez como capitana del equipo español de Copa Davis y de Copa Federación?

R: Es un tema delicado. Creo que la decisión la tiene que tomar la Federación, que para eso está ahí, ellos son los responsables de ello. Pero a mí me hubiera gustado que Conchita continuase. Siempre tendré una gran relación con ella, y sé que podré contar con ella en cualquier momento.