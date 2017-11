Julia Goerges, campeona en Zhuhai

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- La alemana Julia Goerges se proclamó campeona del torneo de tenis de Zhuhai (China) al vencer este domingo, por 7-5 y 6-1, a la estadounidense Coco Vandeweghe, segunda cabeza de serie.

En una hora y 20 minutos resolvió el envite Julia Goerges, quien acudió como séptima preclasificada al certamen disputado bajo un formato similar a las Finales de la WTA. La germana, de 29 años, completó ante Coco Vandeweghe un torneo memorable y es que en su camino hacia el título no cedió un solo set.

En la fase de grupos derrotó a la eslovaca Magdalena Rybarikova (6-1 y 7-6) y a la francesa Kristina Mladenovic (6-2 y 7-6).

Ya en semifinales, apeó a la letona Anastasija Sevastova, por un doble 6-3.

En la final ante Coco Vandeweghe extendió su racha victoriosa a nueve encuentros. Los cinco primeros motivaron su reciente proclamación en Moscú. Los cuatro últimos, en Zhuhai, le concedieron su segundo éxito de la temporada y el cuarto en su carrera -ganó también en Stuttgart 2011 y Bad Gastein 2010-.

"Esta semana ha sido muy especial, no solo por el resultado sino por el cariño y el apoyo que he recibido", expuso Goerges durante la ceremonia de entrega de trofeos, en la que asimismo destacó los méritos de su oponente.

Su proclamación como campeona motivará, además, un nuevo hito en su trayectoria. El lunes figurará en el puesto número 14 del ránking mundial, su techo como profesional.

Cerrará, así, una temporada en la que alcanzó igualmente la final en Mallorca, Bucarest y Washington.