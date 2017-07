Carlos Moreno: "El footgolf se encuentra en una fase de expansión"

Carlos Moreno Corredor ( Valencina de la Concepción, 22 Julio de 1993) practica el footgolf desde 2013. No obstante, su vinculación con éste deporte va mas allá de su práctica: Es fundador de la Asociación Footgolf Sevilla, miembro del Consejo Nacional e Integrante de la Federación Internacional de Footgolf (FIFG). Actualmente se encuentra peleando tanto por el campeonato de España como de Andalucía y formará parte de la Selección española que disputará la Eurofootgolf en París.

Pregunta: El footgolf comenzó en Holanda en el año 2009. ¿Cuánto tardó en llegar a España?

Respuesta: No tardó mucho. En 2013 comenzó su andadura y el avance en los últimos años ha sido bastante importante. Hace 2 años tan solo había ocho campos adaptados y a día de hoy hay más de treinta.

P:¿Existe alguna zona en la que este deporte goce de mucha popularidad?

R:Más que en una zona concreta, digamos que hay un circuito europeo que se juega en varios países: Italia, Noruega, Irlanda... Está teniendo mucho éxito pues cuenta con más de 300 participantes. Además, en Holanda se disputa la Capital Cup, que es otro formato de torneo.

P:¿Cómo es este deporte a nivel de escuelas?

R: Ese es un paso que todavía está por dar. Ahora mismo estamos en una fase de expansión. A nivel europeo ya hay bastantes circuitos que están dando continuidad a este deporte. También en Sudamérica se practica cada vez más, y cuentan con jugadores más conocidos como los ex jugadores del Valencia Pablo Aimar o Roberto Ayala. Éste último, además, es el campeón en Argentina, país donde tiene llama mucho la atención.

P: Comenzó a dedicarse al footgolf en 2013 pero, ¿en qué momento comenzó a llamarle la atención?

R: Lo conocí en 2013 a través de un reportaje en televisión en el que hablaban de una etapa disputada en Antequera, así que fui para allá. A partir de ahí, conocí a otra gente que lo practicaba, supe que se estaban abriendo campos por Andalucía, y tratamos de traerlo a Sevilla. Creamos la Federación para potenciar este deporte a nivel local y autonómico.

P: ¿Se puede practicar este deporte en Sevilla?

R: Sí, en el club de golf Hato Verde, en Las Pajanosas. Poco a poco estamos consiguiendo darle continuidad, ya hemos hecho un ranking a nivel de Sevilla y la gente se anima a probar.

P: ¿Practicabas antes el golf o el fútbol?

R: Yo he sido más de fútbol. Siempre lo he practicado, pero unas lesiones en el tobillo me hicieron bajar el ritmo. El footgolf, que es un deporte más estático, me viene mejor. Aun así, es un deporte que te exige estar bien físicamente.

P: Actualmente es el segundo clasificado en el Campeonato de Andalucía y el 3º en el Campeonato de España. ¿Se ve campeón a corto plazo?

R: En el de Andalucía me veo con más capacidad, aunque la competencia también es alta. Después de los primeros torneos, vemos que hay posibilidades. Aun así, cada campo es un mundo y en un hoyo se te puede ir la partida completamente.

P: Será miembro de la selección Española que disputará la Eurofootgolf de París. ¿Qué podrías contarnos de este torneo, o es más parecido a una competición de golf o fútbol?

R: La Federación de Francia es la organizadora del torneo. Tomando la clasificación nacional como base, se estipuló que después de las cuatro primeras jornadas, los diez primeros formarían la Selección que iría a jugar a París. Al torneo estarán también invitadas otras 7 selecciones más: Francia, que es la organizadora, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Eslovaquia, Italia y Países Bajos. La duración del torneo será de dos días, el formato será de eliminatorias y en cada partido se enfrentarán dos parejas que jugarán 18 hoyos.

P: ¿Es preciso superar una fase previa de clasificación?

R: El Torneo es más bien un campeonato privado al que ha sido invitado el Consejo Nacional. En cada país hay campeonatos nacionales y en base a la clasificación y a la puntuación de los jugadores, se formarán las selecciones.

P: Un mensaje para animar a probar este deporte.

R: Es un deporte nuevo que se desarrolla en unas instalaciones magnificas y en medio de la naturaleza. Además, es una alternativa a los típicos deportes que se ven por televisión.