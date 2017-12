Cómo elegir el mejor calzado de montaña.

Aunque las actividades al aire libre se están popularizando cada vez más, es cierto que no todos los que las practican cuentan con el equipo necesario y recomendable para las mismas. Cuando hablamos de estar en la montaña, lo que seguro que no hay que descuidar es el calzado, puesto que la mayor parte del trabajo recaerá sobre los pies. Es cierto que muchas personas asocian a las mejores marcas del mercado con los precios más elevados, pero esto no tiene porqué ser así y, además, ha de verse como una inversión, cuanto menos en salud. Gracias a las ventajas que ofrece Internet, pueden encontrarse buenos precios para las marcas de referencia del sector y comprar así botas Salomon desde 50 euros. Pero, ¿cómo elegir el modelo más adecuado?

Tener claro qué actividad se va a practicar. Obviamente, no será lo mismo el hacer senderismo, que escalar, montar en bicicleta por la montaña o ir a la nieve. Lo primero que hay que tener claro es qué tipo de actividad se va a desarrollar y, a ser posible, sobre qué tipo de terrenos y con qué climatología cuentan estos.

Diferentes tipos de calzado. Además de por preferencias personales, teniendo en cuenta lo anterior, se podrá ver que existe la opción de contar con zapatillas estándar, zapatillas impermeables o transpirables, botas, botas de media caña... De ahí que sea fundamental el primer punto.

Factores personales. Nos referimos a aspectos básicos como la morfología, la forma física que se tenga o la experiencia en el terreno. Ha quedado demostrado que, en función de cómo una persona pisa, se requiere de un tipo de calzado u otro. Aunque de primeras esto pueda parecer algo menor, cuando se trata de realizar largas travesías se llegará a agradecer y mucho.



Requisitos básicos del calzado de montaña:

Además de las Salomon, que una de las marcas más populares del sector, también nos encontramos en el mercado con algunas tan destacadas como Salewa, Merrell, The North Face, Adidas, Timberland o La Sportiva. Lo que en ninguna de ellas puede faltar es lo siguiente:

Un buen sistema de protección. Hay que tener en cuenta que los pies estarán expuesto a todo tipo de peligros asociados, como puede ser el chocar con piedras o raíces. Siendo así, lo más habitual en este tipo de calzado es que cuenten con una puntera reforzada y una parte trasera que se encargue de proteger el lateral y el empeine para evitar lesiones.

El agarre. No todos los terrenos se presentarán de la misma forma y algunos se harán complicados. Sin una suela apropiada que nos mantenga firmes al terreno, se pone en peligro la integridad física.

Transpiración e impermeabilidad. Para que haga el tiempo que haga en el exterior, el pie no sufra demasiado por un exceso o una falta de las temperaturas habituales y apropiadas. Así, las travesías se hacen menos duras también.

Comodidad. Aunque todo lo anterior es importante, con el calzado de montaña ocurre como con cualquier otro. Hace falta probarlo y darlo de sí para que el día que se use no resulte incómodo. Si, pese a esto, uno no se acaba de hacer con él, mejor cambiar.