Beitia: "Decidiré pronto mi futuro y ojalá sea seguir en el deporte"

Madrid, 19 sep (EFE).- La campeona olímpica de salto de altura en los Juegos de Río de Janeiro, Ruth Beitia, declaró este martes que decidirá "pronto su futuro", del que dijo que "ojalá sea seguir en el deporte", aunque está a la espera de unos resultados médicos que que puedan descartar una posible artritis.

La atleta cántabra no tuvo una buena participación en el último Mundial de Londres celebrado a principios de agosto. No superó el 1,92 y quedó duodécima con una marca de 1,88. Ahora se encuentra en una fase de reflexión y esperando resultados médicos que descarten que pueda padecer una artritis.

"Están descartando que pueda tener una artritis y espero rápido una solución. Creo que decidiré pronto el futuro. Ojalá sea seguir en el deporte, pero si no será un punto de inflexión", dijo Beitia.

La atleta cántabra participó en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en el que varios deportistas recibieron tarjetas médicas de Sanitas. Allí fue preguntada por lo que debe significar el deporte para las nuevas generaciones.

"La educación es fundamental dentro de cualquier niño, porque los valores del deporte los podemos extrapolar a cualquier aspecto de nuestra vida. Es bueno practicar deporte, pero también disfrutar. Los padres tienen que preguntar a sus hijos si han disfrutado, no si han ganado, porque siendo jóvenes ya habrá tiempo para pensar en ser deportistas profesionales", confesó.