El alemán Nieschlag gana la prueba de Huelva; el gallego Uxio Abuín, tercero

Huelva, 24 sep (EFE).- El atleta alemán Justus Nieschlag se impuso este domingo en la prueba masculina de la Copa del Mundo de Triatlón disputada entre las playas de Punta Umbría y Huelva capital, en la que el coruñés Uxio Abuín fue el mejor español y, tras una gran remontada en la carrera a pie, logró terminar tercero.

Nieschlag acreditó en la línea de meta un tiempo de 1 hora, 45 minutos y 47 seguidos, por delante del estadounidense Kevin McDowell, segundo con 1h.46:20, mientras que el triatleta gallego paró el crono en 1h.46:46 para asegurarse el podio.

Esta prueba, la décima de las quince que integran la Copa del Mundo, se ha desarrollado bajo un intenso calor, con mucho público en el circuito urbano instalado en las calles de Huelva.

En ella no se han visto grandes diferencias hasta que uno de los favoritos, el tinerfeño Vicente Hernández, no hizo una buena transición a la bicicleta y se quedó relegado.

También sufrió una decepción otro español, David Robles, que tuvo que retirarse por un dolor en la cadera que no le permitía pedalear con fluidez.

Con dos de los favoritos fuera de combate, a la hora de dejar las bicicletas el canadiense Matthew Sharp, Nieschlag y el español Alberto González fueron los más rápidos y, aparte del dominio del alemán, fue entonces cuando comenzó el recital de Uxio Abuín, que en el último segmento remontó desde el puesto decimotercero hasta el tercero para conseguir estar en el podio.

Con esta prueba sobre la distancia olímpica de la Copa del Mundo, la segunda disputada este año en España tras la celebrada en mayo en Madrid, han concluido las etapas de este circuito mundial en Europa y en ella han participado triatletas de 34 nacionalidades de los cinco continentes, 62 en la categoría masculina y 42 en la femenina.