La panameña Nathalee Aranda se enfoca en sus próximas pruebas internacionales

Panamá, 4 feb (EFE).- La saltadora panameña Nathalee Aranda tiene grandes planes para este 2018, entre ellos los Juegos Suramericanos en Bolivia y los Centroamericanos y del Caribe en Colombia, lo que conlleva un "camino difícil" pero que, asegura, "con buena preparación" logrará superar.

En una entrevista con Efe la atleta, que en estos momentos se recupera de una lesión en una de sus piernas, señaló "que para los Juegos Suramericanos habrá que trabajar más fuerte" si desea seguir ocupando la parte más alta del podio.

"Sabemos que en los Suramericanos y en todas las competencias que siguen los atletas están bien preparados, y si uno quiere el oro hay que prepararse mejor", aseguró.

Luego de los Suramericanos, que tendrán lugar en Cochabamba, Bolivia, del 26 mayo a 10 de junio próximos, están en sus planes los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 19 de junio al 3 de agosto próximos en Barranquilla, Colombia.

Cerraría con los Iberoamericanos, en un camino parecido al que tomó su primo, Irving Saladino, hacia la medalla olímpico en los Juegos de Pekín 2008.

"Si es el mismo camino, se pinta como difícil, pero sé que con buena preparación se puede llegar lejos. Irving siempre ha sido mi modelo a seguir en esto del salto largo", confesó.

Luego de los Suramericanos de Cochabamba, Aranda se concentrará en los Centroamericanos y del Caribe, unos juegos a los que la atleta asiste por primer vez en la categoría mayor.

"De verdad será una gran experiencia. Será la primera vez que voy a estos juegos en la categoría mayor. He ido en juveniles, pero esto será diferente porque el nivel de los atletas será más alto y por eso debo enfocarme más", indico la atleta, de 22 años.

Aranda confirmó que desea entrenar fuera de Panamá país, pero por el momento se mantendrá trabajando en su país.

"Por el momento me mantengo entrenando en Panamá. En los planes de mi entrenador queremos ir a algunos grand prix este año, antes de las competencias grandes, pero no tengo conocimiento si hay planes para entrenar afuera, pero si me gustaría entrenar fuera", expresó.

La panameña entrena hace un año con el ingles Edward King, al que ella le ha dicho que desearía entrenar a Inglaterra.

"Creo que allá tendré todas las facilidades en equipos y lugar donde entrenar, pero bueno eso se verá más adelante", agregó.

En Panamá, Aranda tiene que viajar de Colón, donde vive con su familia, a entrenar a la capital para entrenar, debido que solo existe una sola fosa de salto en todos el país y está en el estadio Rommel Fernández.

A pesar que con King ha sumado medallas de oro en Bolivarianos y Centroamericanos, este último con el récord de la región, Aranda no olvida a su maestro, Florencio Aguilar.

"Con Florencio logre la mayoría de los récord que tuve en categorías menores y juveniles, con él aprendí mucho", dijo.

La colonensa no se apura para conseguir la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque asegura que si llega este año, bienvenida sea.

"Mi enfoque siempre es lograr la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero por el momento me concentro en mi recuperación, prepararme al cien por ciento y luego pensar en esa marca, pero si se da este año, gracias a Dios".

Aranda en el 2017 sumó oro en los Centroamericanos de Atletismo en Honduras, con un impulso 6,21 metros, en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, con una marca de 6,46 metros, y en los Juegos Centroamericanos de Managua, con un brinco de 6,17 metros.