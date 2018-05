Luis Alberto Hernando: "Quiero volver a ser campeón del mundo"

Madrid, 10 may (EFE).- Según Luis Alberto Hernando (Burgos, 1977), la sensación de ganar un Campeonato del Mundo de trail es "adictiva" y por eso no se conforma con haberse coronado en las dos últimas ediciones, disputadas en Peneda-Gêres (Portugal) y en Badia Prataglia (Italia).

Olímpico en los Juegos de Invierno de Turín 2006 en la modalidad de biatlón, Luis Alberto Hernando quiere volver a ceñirse la corona. Con esa autoexigencia afrontará la cita mundialista que este sábado alberga la localidad castellonense de Peñagolosa. "Quiero volver a ser campeón del mundo", manifestó en una entrevista a EFE.

En Castellón descuenta las horas que restan para enfilar el recorrido, de 85 kilómetros y 5.000 metros de desnivel acumulado.

"He venido con una semana de antelación para aclimatarme, para respirar este aire y también para quitarme el viaje los días de antes, porque cansa un poco. Ahora quiero verme ya en la salida, amansar los nervios y ver si todo sale como espero", aseguró.

Esta es "la carrera del año" para el burgalés, acomodado a sus 40 años en la elite mundial de las carreras por montaña.

Confía en que su "maquinaria" seguirá "engranada" tras la pretemporada invernal, en la que ha repetido viejos hábitos.

"Este Campeonato del Mundo coincide en fechas con la Transvulcania, que para mí ha sido una carrera importante en las últimas temporadas, así que sé cómo hacerlo para llegar en forma al mes de mayo. He repetido prácticamente los entrenamientos de otros años sabiendo que ha funcionado bien. No me he complicado mucho la vida en ese sentido", explicó.

Luis Alberto Hernando sitúa el crono del campeón en torno a las "ocho horas y media" después de haber reconocido el terreno.

"Es totalmente distinto al que estamos acostumbrados en los Pirineos, que es donde yo entreno y donde más corro. En ese sentido, la primera visita a Peñagolosa ha sido la más importante para saber qué iba a estar pisando", reveló.

Así, después de cuatro estancias en la zona, sostuvo que "podría dar una vuelta al circuito sin necesidad del 'track'".

Conoce los senderos y se ha familiarizado con la piedra suelta y las pistas más veloces. Es algo que intenta hacer "antes de las carreras importantes". "El año pasado, por ejemplo, el Mundial fue en Italia. Fuimos dos meses antes a reconocer el recorrido. Creo que es importante, aunque no siempre es posible", lamentó.

Para el asalto al que sería su tercer título mundialista, Luis Alberto Hernando tirará de "experiencia". Eso le invita a descartar "una estrategia, porque puede salir todo al revés".

"Igual te planteas ir en cabeza y te ves más rezagado o, al revés, te planteas ir agazapado y te ves tirando sin darte cuenta. Lo que premia en carrera es hacer las cosas bien y no cometer fallos. Esa es la estrategia: no cometer fallos, ni en carrera ni en los avituallamientos, no comernos la cabeza ni hacer cosas raras o extravagantes", afirmó.

Le esperan, no obstante, "muchas trampas" en un circuito que describe como "complicado, delicado y muy técnico".

"Puede pasar de todo cuando vas corriendo al límite", remarcó.

Él se ve "fuerte" y "con opciones", aunque ve capaz a "cualquier rival" de hacerle "un roto". "Si no he querido mirar la lista de inscritos es porque pienso que todo el mundo es peligroso. Yo soy un año más viejo y estoy al principio de la temporada por lo que no sé si la pretemporada ha funcionado como otros años", dijo prudente.

Sí sueña con triunfar en España. "He pensado durante muchas horas en esta carrera, en las sensaciones que voy a tener y en lo bonito que es ir en cabeza. Eso me ayuda a pensar que cada entrenamiento merece la pena, porque esta carrera lo va a merecer. Voy a intentar hacer algo serio", anunció.

De inspiración le sirve una fotografía suya, ataviado con la equipación de la selección española, encarando los últimos metros hasta la meta en Badia Prataglia.

"En carreras de ocho horas, tan duras, tienes muchos bajones y muchos baches. Ocho horas dan para mucho y en esos momentos es importante tener una imagen de lo que estás persiguiendo", destacó.

En Peñagolosa él persigue un doble objetivo: el oro individual y por equipos.

"Creo que somos uno de los países más fuertes, pero eso habrá que demostrarlo. Lo mejor es intentar conseguir el mejor resultado individual para puntuar tanto como sea posible para el equipo", sentenció antes de reparar en que su gran reto de futuro no es seguir engrosando su palmarés sino "saber dejar la competición a tiempo y sin traumas", pensando en que ha "disfrutado".

Lucía Santiago