Todos contra Luis Alberto Hernando

Madrid, 11 may (EFE).- El burgalés Luis Alberto Hernando, campeón del mundo de trail running en 2016 y 2017, buscará este sábado en Peñagolosa (Castellón) su tercer título consecutivo en un certamen en el que España parte igualmente con grandes opciones de medalla en la categoría femenina.

Triunfador en Peneda-Gêres (Portugal) y en Badia Prataglia (Italia), Luis Alberto Hernando partirá como favorito sobre un recorrido de 85 kilómetros, con 5.000 metros de desnivel acumulado, sobre un terreno técnico y pedregoso.

Las "trampas" que "durante ocho horas y media" le planteará el piso, según indicó a EFE, las combatirá con el deseo de volver a ceñirse la corona mundialista, aunque Luis Alberto Hernando es consciente que "cualquier rival" podría hacerle "un roto".

"Si no he querido mirar la lista de inscritos es porque pienso que todo el mundo es peligroso. Yo soy un año más viejo y estoy al principio de la temporada por lo que no sé si la pretemporada ha funcionado como otros años", comentó.

El canario Cristófer Clemente, subcampeón en 2017, es una de las grandes alternativas al dominio del burgalés. Pablo Manuel Villa -vigente campeón de España de la especialidad-, Efrén Segundo, Santiago Mezquita, Juan José Somohano y Pablo Villalobos, quien compite a título individual, completan el combinado español.

Todos ellos aspiran a dominar la categoría por equipos, en la que España aspira a revalidar el oro logrado en 2017, ante la pujanza de la escuadra francesa, liderada por Sylvain Court y Ludovic Pommeret.

Gran Bretaña, con Tom Owens, Jonathan Albon, Ryan Smith, Thomas Evans, Casey Morgan y Rob Sinclair, también es candidata al oro.

El griego Dimitrios Theodorakakos, los portugueses Helio Fumo y André Rodrigues y el estadounidense Zach Miller, por su parte, son otros de los rivales que desean relevar a Luis Alberto Hernando en el palmarés individual de la competición.

A las 6:00 (hora peninsular), desde la pista de atletismo de la Universidad Jaume I de Castellón, también iniciará la búsqueda del podio la selección española femenina de trail running.

Fue plata por equipos en Annecy (Francia) en 2015 y repitió metal un año más tarde en Peneda-Gêres (Portugal).

En la cita francesa brilló la guipuzcoana Maite Maiora, con su tercer puesto en la clasificación individual. En la ronda portuguesa la cántabra Azara García de los Salmones fue subcampeona. A ellas se unen en Castellón Mónica Vives, Gemma Arenas, Laia Cañes, Teresa Nimes y Nuria Domínguez, esta última a título individual.

La brasileña Manuela Vilaseca, la francesa Nathalie Mauclair, la italiana Lisa Borzani, la holandesa Ragna Debats y la portuguesa Ester Alves serán apriori las grandes adversarias por el oro individual, toda vez que la suiza Andrea Huser comunicó su renuncia por una fractura por estrés en el sacro. No volverá a correr hasta finales del mes de julio.