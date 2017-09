El ´Bribón Movistar´ se coloca líder del Mundial merced a su regularidad

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El 'Bribón Movistar' (RCN Sanxenxo), patroneado por el rey emérito Juan Carlos I se ha colocado líder en la división de Clásicos del Campeonato del Mundo de la clase 6 metros al final de la segunda jornada en la que sumó dos terceros puestos y esta regularidad está siendo clave.

La competición, que se celebra en aguas de English Bay en Vancouver (Canadá) tuvo un largo aplazamiento debido a que la lluvia y la falta de estabilidad del viento impidieron al comité de regatas montar los recorridos.

Con viento de 7 a 9 nudos de componente noreste se dio la salida de la primera manga del día, en la que se impuso, el 'May Be VII' estadounidense de Denis Conner, superando al 'Flapper' de Hong Kong, al mando de Lars Guck en 27 segundos. El Bribón era tercero a 40 segundos del vencedor después de remontar desde el noveno puesto tras una mala salida.

En la segunda manga, y contra todo pronóstico, se imponía el 'Fridolin' finlandés de Henrik Lundberg, dominando la manga de principio a final, aprovechando la caída del viento de 10 a 8 nudos (18 a 14 km/h). El segundo puesto era para el 'Sprig' estadounidense de Greg Stewart, a 39 segundos.

El 'Bribón' volvió a ser tercero a algo más de un minuto (1:15) del vencedor y esto, sumado al décimo puesto del 'May Be VII' de Denis Conner, le daba el liderato al barco español con cuatro puntos de ventaja sobre el 'Goose' estadounidense.

Es evidente que el poder disponer del olímpico canadiense y campeón mundial de la clase en 2013, Ross McDonald, nacido en Vancouver, en la tripulación del barco español está siendo un factor importante en el equipo.

La tercera jornada, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se iniciará hoy a las 11:00 hora local (20:00 peninsular). Después de la quinta manga se producirá el descarte.

Resultados y clasificación al término de la segunda jornada

(cuatro mangas disputadas)

.1. Bribón (ESP) El rey Juan Carlos 2+3+3+3 11 p

.2. Goose (USA) Peter Hofmann 3+1+5+6 15

.3. Flapper (HKG) Lars Guck 11+2+2+4 19

.4. May Be VII (USA) Dennis Conner 4+6+1+10 21

.5. Saskia (BRA) Lars Grael 9+4+4+5 22

(Hasta 20 competidores)