Casi 600 agentes de Guardia Civil y Policía velarán por la seguridad de la regata

Alicante, 25 sep (EFE).- Cerca de 600 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional velarán por la seguridad de la Vuelta al Mundo a Vela (Volvo Ocean Race), que partirá el 22 de octubre desde el puerto de Alicante, donde durante los once días anteriores hay previstas multitud de actividades.

Tras una junta local de seguridad en el ayuntamiento de Alicante en con motivo de la regata, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha señalado que participarán en el operativo unos 350 policías nacionales y 230 guardias civiles, a los que se añadirán medio centenar de policías locales y un centenar de efectivos de Protección Civil.

"El Gobierno de España va a poner el máximo interés porque es prioritario este evento deportivo, lúdico y festivo", ha asegurado antes de indicar que el objetivo es que la seguridad "no sea noticia".

Pese a que el riesgo cero "no existe" y a que se prevé una gran aglomeración de personas en torno al puerto y al 'village' de la regata, en cuyos 62.000 metros cuadrados habrá una afluencia de 12.000 personas diarias, las Fuerzas de Seguridad del Estado "van a poner todo su empeño" para evitar posibles formas de terrorismo yihadista y otros delitos más comunes, como los cometidos por ladrones descuideros, carteristas y pequeños hurtos.

Para culminar el operativo de seguridad se espera el plan de autoprotección que diseñe la Generalitat y la propia organización de la regata.

La Guardia Civil hará hincapié en el control de la zona de navegación, a través de su servicio marítimo, y la Policía Nacional de la seguridad exterior del recinto, mientras que habrá medidas de protección física, así como pasivas.

Habrá controles de acceso al recinto del 'village' y chequeos personales, por lo que Moragues ha pedido "paciencia a las miles de personas que acudirán porque hay que realizar controles previos".

"Son una finalidad disuasoria y acción preventiva para evitar terrorismo o cualquier tipo de incidencia", ha manifestado.

Se establecerá un dispositivo de coordinación, CECOR, donde estarán todos los cuerpos de seguridad (incluida la privada de la organización de la competición) y se contará con un sistema de vídeo para contribuir a que todo discurra con normalidad.

Por su parte, el concejal de Seguridad de Alicante, Fernando Marcos, ha calificado de "magnífica" la coordinación policial dentro de "un trabajo que no se ve" para que la presente sea la mejor edición de la Vuelta al Mundo a Vela.

Marcos ha sostenido que el Ayuntamiento "va a echar el resto en esta edición, como no puede ser de otra forma", y ha añadido que tendrán un papel preponderante los técnicos de tráfico para que todo transcurra sin incidencias en esta zona.