Ona Carbonell: ´Intento ser una referente a todos los niveles´

Solo tiene 27 años, pero Ona Carbonell ya es toda una veterana en el mundo de la natación sincronizada, una disciplina que la ha consagrado entre las más grandes y que le ha dado, hasta la fecha, 34 medallas (5 oros, 16 platas y 13 bronces), entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos.

Carbonell acaba de empezar su decimocuarta temporada en la 'sincro' con el objetivo de liderar el relevo generacional del equipo español, donde ella -y solo ella- se ha salvado del declive de los últimos años.

Por eso, no es de extrañar que cuando habla la capitana, todas las demás la escuchen admiradas, aunque Ona sea más de predicar con el ejemplo que de hacerlo con palabras.

"Soy de las más serenas, de las más tranquilas del equipo. No soy de hablar mucho, pero intento ser un referente a todos los niveles: supertrabajadora, educada, respetuosa, la primera en llegar al agua, en cuidar la alimentación, el físico... Quiero hacerles ver que, si quieren estar arriba, todo es importante", afirma en una entrevista concedida a Efe.

Para Ona, "la capitanía no una responsabilidad sino una oportunidad" y por eso quiere aprovecharla al máximo. "En los Juegos Olímpicos de Londres la media de edad del equipo era de veintitantos, y ahora debe ser de 17 o 18 años. La mayoría de ellas no han ido ni a un Mundial y yo llevo seis consecutivos. Poder transmitirles todo lo que he ido aprendiendo estos años para mí también es una manera de crecer como deportista", afirma.

Tras proclamarse campeona de las World Series 2017 como solista y disfrutar de unas semanas de vacaciones en Australia de la mano de AUssieYouTOO, que ha creado la beca Ona Carbonell para promocionar que los jóvenes viajen a este país a trabajar y estudiar inglés, la nadadora barcelonesa ha vuelto a su rutina dentro del agua.

En el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde se pasa entrenando diez horas al día, no puede andar más de dos pasos sin pararse a saludar o charlar con alguien. Allí todo el mundo la conoce, no solo por todo lo que ha conseguido, sino porque lleva media vida forjando sus sueños bajo el cloro de las piscinas del CAR, su segunda casa.

En estas instalaciones, ha empezado a trabajar de nuevo con la nipona Mayuko Fujiki, que releva como seleccionadora del equipo español a Esther Jaumà, tras ser asesora de la propia Jaumà y de Anna Tarrés en dos etapas anteriores y también seleccionadora de Estados Unidos y China.

"Con Mayu me llevo muy bien y la conozco mucho, porque mis primeros siete u ocho años en el CAR fueron con ella. Entrenaba con las chicas de la absoluta y, cuando ellas acababan, hacía otras tres horas de entrenamiento con Mayu, por ser la pequeña. Siempre me han gustado sus métodos", comenta sobre la nueva seleccionadora.

La misión de Fujiki será recuperar el estatus perdido por la 'sincro' española, cuyos éxitos deportivos han ido menguando en los últimos años, en el dúo y sobre todo en la modalidad por equipos, donde antaño a España solo le era imposible responder al incontestable dominio ruso y actualmente tiene perdida también la partida con Japón, China, Ucrania e Italia.

"Desde Barcelona 2013, donde ganamos siete medallas, estamos pasando unos años muy duros de cambio generacional total. El objetivo de Mayu es trabajar los próximo tres años a tope con este mismo equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2012", explica la capitana.

Carbonell subraya que el nuevo grupo de nadadoras españolas "son muy jóvenes, pero también tienen muchísimo talento y muchísima energía" y, aunque opina que "estar en el podio por equipos en Tokio no será fácil", confía en que, tarde o temprano, volverán a subirse al cajón.

La medalla en el dúo, deber ser, eso sí, un objetivo obligado en los próximos Juegos Olímpicos, donde no se compite en solo, una modalidad en la que Ona no ha parado de crecer y donde ya suma tres platas y tres bronces en los últimos tres Mundiales.

En el dúo de Río de Janeiro 2016 nadó con la veterana Gemma Mengual y acabaron quintas, el mismo resultado que logró en el Mundial de Budapest 2017 con su nueva pareja, la joven Paula Ramírez.

Y es que nadie en la sincronizada de élite ha tenido más parejas que Ona, pues además, de Mengual y Ramírez también ha nadado con Andrea Fuentes, Marga Crespí, Paula Klamburg y Clara Camacho.

"Para mí, no ha sido fácil, pues ninguna de nuestras rivales cambia cada año de pareja como yo. Esto es un hándicap muy grande, porque no tienes tiempo para sincronizarte con ella. Y encima competimos con países como Rusia o China, que tienen 8.000 niñas idénticas donde elegir. Aquí, una es más alta, la otra menos flexible... Es muy difícil encontrar la pareja perfecta", se lamenta.

Con vistas a Tokio 2020, Carbonell seguirá preparando el dúo con Paula Ramírez, pero también con la sub-20 Sara Saldaña, una de las nuevas promesas de la 'sincro' española. "Estamos entrenando las tres y ya veremos qué pasa al final. Pero creo que el dúo que salga tiene futuro", apunta.

A la próxima cita olímpica, Ona llegará con 30 años y no descarta poner punto y final a su carrera tras competir en Japón: "No sé si después de Tokio tendré fuerzas para seguir. Este es mi cuarto ciclo olímpico entero y llevo seis Mundiales consecutivos. No solo son las lesiones, es la presión de estar allá arriba. Seis Mundiales sin bajar del podio es muy duro".

En cualquier caso, a la catalana no le preocupa en absoluto cuál será su futuro fuera del agua. "No tengo miedo por el día de mañana. No tengo experiencia laboral como tiene, a lo mejor, gente de mi edad, pero tengo la experiencia de unos Juegos Olímpicos, donde te juegas todo el trabajo de diez horas al día durante cuatro años en 3 minutos y 40 segundos, y me siento muy curtida y muy preparada para lo que venga", asegura.

Además, la nadadora catalana está a punto de acabar la carrera de diseño de moda -el año pasado presentó su primera colección de bañadores y lleva diseñando los del equipo español los últimos cinco años- y sabe que, con su currículo, acabarán llamando a su puerta.

"Lo que tengo claro es que no me veo como entrenadora, aunque sí ayudando al equipo puntualmente en las coreografías, que es algo que se me da bien. No quiero desligarme al cien por cien de la 'sincro', porque ha sido mi vida, pero me tira mucho la moda y el arte, y me veo encauzando mi futuro por ahí, pero siempre ligada al deporte", sentencia.

Ginés Muñoz.