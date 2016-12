Sevilla F.C.-Málaga: Guinda para un año en las alturas

Cuando se vive en las alturas, la mirada se fija en el horizonte, en flamantes y elevados objetivos pero siempre conviene echar de vez en cuando la vista atrás para apreciar el crecimiento y valorar en su justa medida todo lo conseguido de cara a no perder nunca la perspectiva y recordar como se han alcanzado cada una de esas metas. Exigencia derivada de la necesaria humildad y la ambición bien entendida, la misma que ha situado al Sevilla en una dimensión donde los sueños tornan en realidades palpables y terminar el año en el podio clasificatorio no se trata de ninguna utopía. Porque, independientemente de lo que ocurra esta noche en Nervión, los de Sampaoli entrarán en 2017 en la tercera plaza, si bien, lógicamente, en el vestuario sólo se piensa en culminar 2016 con un broche liguero acorde a lo que ha brindado a los sevillistas, con un triunfo ante el Málaga que, además, le otorgue la posibilidad de optar a la segunda plaza, a la que accedería si el Barcelona no se impone en el derbi catalán.

La cita se presenta propicia por la solvencia blanquirroja en la 'Bombonera' y la pésima dinámica de los malacitanos lejos de La Rosaleda, pues no vencen a domicilio desde el 19 de marzo. Su fiabilidad en casa se desvanece fuera, con sólo 4 puntos de 21 posibles, lo que deben aprovechar los hispalenses en el regreso de Juande Ramos al Sánchez-Pizjuán. El pedroteño marcó una época como nervionense y ahora se enfrenta a un Sevilla que acecha sus mejores registros, que ha crecido exponencialmente y tutea a los poderosos del fútbol español. Los rencores por su marcha han quedado enterrados por la gloria y lo único que realmente le importa hoy a la grada es volver a ganar y cómo soluciona Sampaoli el problema en los laterales con las ausencias de Mariano, sancionado, y Escudero, que no se ha recuperado a tiempo. Dos bajas sensibles por su peso en el bagaje ofensivo y que generan la duda de qué dibujo utilizará el casildense, si optará por una línea de cuatro atrás o por tres centrales y dos carrileros, opción que se ajustaría más a sus preferencias en cuanto a los mimbres disponibles.

En este caso, ubicaría en banda a Vitolo y Sarabia, lo que ya ha hecho otras veces, y formaría en la media con N'Zonzi e Iborra, goleador en Vigo, con lo que compensaría la presencia arriba del canario y el madrileño. Sin el ´Mudo´ disponible, la responsabilidad creativa recaerá casi exclusivamente en Nasri, encargado de brindar profundidad al fútbol sevillista y conectar con la dupla que desplegará Sampaoli en ataque. Y es que el argentino tiene previsto juntar a Vietto y Ben Yedder, el primero con el reto de reencontrarse y el segundo, de confirmar las excelentes sensaciones de los últimos partidos. Un once con un perfil muy ofensivo con el que el Sevilla persigue ante los suyos la guinda apropiada para un 2016 primoroso.