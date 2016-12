Adquiere fuerza la cesión de Vangioni

Aunque no es una de las peticiones públicas de Sampaoli, resulta obvio que el puesto de lateral zurdo anda corto de efectivos en la plantilla sevillista, dado el estado físico de Trémoulinas.

Con Escudero como único jugador específico para dicha posición, el técnico de Casilda ha tenido que improvisar con Vitolo, Mercado o Sarabia, por lo que Monchi podría ´regalarle´ un refuerzo. Se trata del también argentino, con pasaporte comunitario, Leonel Vangioni, de 29 años, al que su padre y representante vinculó al Sevilla hace semanas.

Sin sitio en el Milan, donde ni siquiera ha debutado tras llegar como agente libre en verano y firmar hasta 2019, el ex de River Plate, donde jugó junto a Mercado y Kranevitter, estaba también en la agenda de Genoa o Palermo, pero en su país, concretamente ´Goal´, lo ven muy cerca de Nervión. El club ´rossonero´, desde luego, no pondrá trabas a su salida, que en principio será bajo una cesión.