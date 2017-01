Sampaoli quiere un "delantero no tan quieto"

Una de las prioridades del Sevilla en este mercado invernal es la búsqueda de un delantero. Se ha hablado de que Sampaoli había solicitado un punta diferente a los que ya tiene, con menos movilidad y más de área, un 'killer'. Sin embargo, los movimientos que ha ido dando la dirección deportiva nervionense no han sido en ese sentido, ahí están los casos del interés por Martial o Tévez. Tanto es así, que el propio Sampaoli ha confirmado el perfil de delantero que busca el Sevilla en este mes de enero.

"Buscamos un delantero no tan quieto, no tanto de referencia, sino uno que busque, que sea profundo. Por tantos partidos y torneos que se vienen, a veces cuando jugamos con dos, nos termina por faltar otro delantero, y eso es lo que buscamos. Pero este mercado es muy complejo, y es difícil encontrar lo que uno quiere al precio que uno quiere. Hay muchos jugadores que no son fichables porque ya han jugado en Champions, y no es tan fácil. Hasta ahora, y ése es el hecho, no ha llegado nadie", ha confesado en una entrevista al diario Marca.