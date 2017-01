Torreira: "Sevilla y Roma son dos grandes equipos"

Lucas Torreira es uno de los candidatos que suena para reforzar la parcela ancha del Sevilla. El hispano-uruguayo está despuntando en la Sampdoria por su capacidad defensiva y calidad a la hora de sacar el balón. Pero el Sevilla no es el único club que ha puesto sus miras en el mediocentro, ya que la Roma es otro de los equipos interesados en él. Y precisament sobre el interés de ambos clubes se ha referido Torreira.

"En esto del fútbol siempre debes estar preparado para todo. Me entreno todos los días para dar el máximo. Sevilla y Roma son unos equipos muy importantes, si algún fuera a alguno de estos equipos daré el máximo, como he hecho hasta ahora. Siempre he soñado con jugar en una gran Liga y la gente no se imagina cuántos sacrificios he hecho con mi familia para llegar hasta aquí. Si el Sevilla y la Roma están interesados en mí es gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a quienes agradezco el apoyo y la confianza", ha dicho en palabras a La Gazzetta dello Sport.

Hace unos días, el agente del jugador, Pablo Bentancourt, dejó claro en ESTADIO Deportivo que a Torreira "le encantaría jugar en el Sevilla" y el caso es el que jugador no anda contento con su contrato en la Sampdoria y busca una mejora del mismo, aunque eso sí, avisa que saldrá de mala manera del conjunto genovés. "Mi agente quiere lo mejor para mí. Repito, queremos encontrar una solución para mi tranquilidad, llegué a Génova siendo un don nadie y si debo irme lo hare por la puerta grande", ha zanjado.