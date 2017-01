Montoya: "Traje ropa de más, por si me toca quedarme..."

Walter Montoya llegó en la mañana de este lunes para pasar las pruebas médicas y firmar el contrato que le unirá al Sevilla durante las próximas cuatro temporadas y media. Lo que desconoce aún es si en esa media deberá volver a Rosario, cedido, o si podrá quedarse. Es algo, no obstante, que se conocerá mañana, antes de las 23:59.

De hecho, tal y como hemos informado en ED, Kiyotake maneja interés de tres clubes japoneses y el agente de Ganso está en la capital hispalense.



En cualquier caso, el volante argentino está "contento y feliz por llegar a un grande de Europa como el Sevilla", "Traje algo de ropa de más por si me toca quedarme. Tengo la mentalidad de trabajar día a día para estar entre los once, intentaré hacerlo de la mejor manera. Tuve el gusto de que Sampaoli me llamara. Fue un gesto muy importante y espectacular, pero eso tampoco asegura nada", ha dicho en ESPN.