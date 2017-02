Las Palmas-Sevilla F.C.: En busca de una isla afortunada

No ha comenzado la primera vuelta como soñaban en Nervión. Un punto de seis posibles que ha bajado al sevillismo de la nube para devolverlo a la tierra. Los perseguidores aprietan y urge recuperar la buena senda para no dejar de mirar hacia arriba y tener que preocuparse con los de abajo. Y qué mejor lugar para encontrar la suerte que faltó en Cornellà y ante el Villarreal, en palabras del propio Sampaoli, que las Islas Afortunadas, ese paraíso dibujado por la mitología griega identificado tradicionalmente con Canarias.

Hasta allí han volado el técnico argentino y su tropa con la misión de salir de este pequeño bache y no prolongarlo hasta cotas desconocidas. No en vano, desde que el casildense aterrizó en el Pizjuán, jamás su equipo ha estado tres partidos sin celebrar una victoria, aunque el escenario no parece el más propicio posible. De hecho, es el único feudo de la categoría, junto al Bernabéu, donde nadie ha conseguido ganar, con cinco victorias y seis empates de un equipo, Las Palmas, que acumula elogios casi al mismo ritmo que los sevillistas.

Esto es porque ambos propugnan un fútbol alegre y de toque, en el que la búsqueda de la portería rival está por encima de las precauciones defensivas. Un estilo compartido por Setién y Sampaoli que hace prever una entretenida batalla, como ya sucediera en la primera vuelta, cuando las huestes blanquirrojas sí tuvieron esa dosis de fortuna que ahora echa en falta su míster.

En dicho encuentro, además, se produjo el divorcio entre Vitolo y buena parte de la afición amarilla, que podría recibir con pitos al sevillista por fingir entonces un penalti. Será uno de los elementos morbosos de un choque en el que el 'Zurdo' seguirá sin repetir once en esta Liga.

No podrá hacerlo por la baja a última hora de Rami, con molestias en el isquiotibial derecho. En su lugar, en una teórica zaga de tres, entrará Nico Pareja, que ha superado las molestias que arrastraba en los últimos días y regresa tras su sanción. Recuperar la solidez defensiva, tras encajar seis goles en las dos últimas salidas, además, debe ser una de las premisas fundamentales en un Sevilla que podrá contar con la magia de Samir Nasri, perdonado por Competición, y podría repetir con Vitolo en el carril zurdo, ya que Escudero sigue fuera, y dos puntas: Ben Yedder y Jovetic.

Si el canario, centro de todas las miradas, jugase más adelantado, Sarabia actuaría como lateral y tocaría sacrificar un delantero, posición que en el once local, al que regresará Roque Mesa y donde David Simón suplirá al lesionado Míchel, parece reservada para Jesé. Su previsible debut como titular, de hecho, ha ejercido de efecto llamada para la afición y se espera la mejor entrada del curso en el Estadio de Gran Canaria, nombre que hace honor a esa isla afortunada que buscan los sevillistas.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Javi Varas; David Simón, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Roque Mesa; Tana, Vicente Gómez, Jonathan Viera, Prince Boateng; y Jesé.

Sevilla F.C.: Sergio Rico; Mercado, Nico Pareja, Lenglet; Mariano, N'Zonzi, Vitolo; Nasri, Franco Vázquez; Ben Yedder y Jovetic.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Gran Canaria, 18:30 horas (BeIN LaLiga).