Sampaoli, sobre el Leicester, su futuro, Monchi, Mariano, Ganso o Jovetic

Esperadísima rueda de prensa de Jorge Sampaoli, a quien había que preguntar por el trascendental partido ante el Leicester de este miércoles o, por ejemplo, por su futuro, ya que el Sevilla le ha trasladado su intención de renovarle. Eso sí, como informó el martes ED, aún no se le ha trasladado una propuesta formal, por escrito, tal y como ha reconocido el de Casilda.

- ¿Cómo ve la eliminatoria ante un rival teóricamente inferior?

- Lo más importante es nuestro funcionamiento, que nos permitiría pasar una llave ante un rival que tiene argumentos para hacernos daño. Tienen mucho vértigo y así logró imponerse en un torneo como la Premier. Viene de hacerle goles al City. Pero bueno, nosotros tenemos una manera de jugar que debe imponerse a la otra y, si no lo hacemos, nos va a dañar el rival.

- ¿Qué teme del equipo inglés?

- El Leicester no está pasando un buen momento en la liga, pero en la Champions pasó como primero su grupo y en una eliminatoria a doble partido es un rival muy peligroso pasa nosotros.

- Quizás lo más peligroso sean un sus contragolpes, teniendo en cuenta que su Sevilla vive muy arriba, ¿no?

- Yo creo que el análisis del partido es bastante claro. Nuestra mejor defensa va a estar vinculada con nuestro ataque y nuestra posesión. Las pérdidas tienen que ser en zonas por donde la podamos volver a recuperar rápido de nuevo. Tener muchas ocasiones, ir a buscar y tratar de concretar nuestras ocasiones.

- Se está hablando ya mucho sobre su posible renovación. ¿Cómo la valora?

- Primero, sinceramente, valoro que de manera totalmente verbal se haya dado la posibilidad de seguir acá, pero en estos momentos nosotros tenemos que seguir centrados en nuestro trabajo.

- ¿Pero le ilusiona esa posiblidad?

- Nosotros vivimos del presente y este planteamiento de renovar tiene que ver con el éxito momentáneo, por lo que hay que analizar todo con más perspectiva para decidir si podemos convivir mucho más tiempo juntos, pero el hecho de que el club valora que sigamos nos pone felices y lo valoramos.

- ¿Sería clave para usted que siguiese Monchi?

- No, aquí lo importante es el Sevilla, pero si no sigue Monchi, habrá que replantearse muchas cosas. Él ha sido extremadamente relevante para el club y nosotros somos empleados. Nosotros queremos saber si vamos a ser útiles o no para el club.

- ¿Le está sorprendiendo el nivel de Jovetic?

- Stevan no ha dado todavía lo que ha dado Stevan en la Fiorentina o Inglaterra. Tiene que recuperar aún el nivel de su mejor versión. Está en una etapa de reconversión. Si lo hace, encontraremos a un jugador importante.

- Ni Pareja ni Mercado. Partido exigente para Lenglet.

- Las ausencias que usted remarca son reales y las posibilidades que tiene Clement de jugar son altas, en un partido extremadamente importante. Va a tener que jugar en espacios grandes y ante delanteros rápidos, por lo que va a tener que adelantarse. Lo que tiene a favor es que, más allá de su capacidad y juventud, tiene una alta capacidad de concentración.

- ¿Va a perder a Pareja para mucho tiempo?

- Hoy le pedimos que se probara y no dio el 100%, por lo que volveremos a probarlo en las próximas 48 horas, para ver si puede estar disponible, ya que es un jugador muy importante para nosotros.

- El que se ha quedado fuera un partido más es Ganso.

- Estamos exigiéndole mucho a Paulo porque nosotros nos ilusionamos cuando vino acá y queremos que él sepa que puede venir no por ausencias sino por su capacidad, será otra cosa. Él no está casi por una decisión propia. Cuando él quiera, a Ganso no le quitará nadie de las convocatorias.

- Volviendo al Leicester, ¿a quien más teme es a Vardy?

- Los goleadores viven de momentos. Fue determinante el año pasado y cuando Vardy recupere el gol, el Leicester volverá a marcar los tiempos de los partidos, algo que le hizo muy peligroso.

- ¿Ha hablado esta mañana con Tite, seleccionador de Brasi, sobre Mariano?

- Sí, y nos pone muy felices que un jugador con la trayectoria de Mariano sea mirado por un seleccionador de uno de los mejores combinado del mundo. Nos gustaría mucho que lo citase porque entraría en la historia de los laterales brasileños que han pasado por esa selección.