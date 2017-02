"Juntos, Nasri y yo vamos a lograr muchas cosas en el Sevilla"

Stevan Jovetic y Samir Nasri son dos de los sueños que Monchi ha hecho realidad. No sólo el de verles vestidos de blanquirrojo, sino el hecho de que dos estrellas de su calibre estén tan felices en el Sevilla, que sólo piensen en echar raíces en Eduardo Dato.

El montenegrino y el francés ya se conocían, compartieron dos años vestuario en el City y saben que pueden aspirar a muchas tardes de gloria si logran asentar su conexión. "Nasri está jugando muy bien. Le veo muy feliz en el Sevilla y está corriendo aquí más que nunca, más de lo que había corrido en su vida", dijo entre risas Jovetic, en una entrevista para 'LaLigaWorld', un programa de ´beIN LaLiga´, donde dio a entender que ambos han recuperado la alegría en Nervión y les gustaría quedarse: "Yo me alegro mucho por él, porque los dos últimos años en el City no fueron buenos, tenía lesiones... Ahora le veo muy contento y creo que los dos juntos vamos a lograr muchas cosas aquí".

´Jo-Jo´ siempre había soñado con jugar en España. "Siempre me ha gustado mucho. Tras pasar por Italia e Inglaterra, decidí empezar una nueva etapa aquí, porque hablé con mucha gente y todos me hablaron muy bien del club, del entrenador, de la afición, de que el equipo juega un fútbol muy bueno... y ahora veo que todo lo que me decían era verdad", agregó antes de revelar que lo que verdaderamente le animó a dar el paso fue el triple duelo ante el Madrid en enero.

"Cuando supe que podía fichar por el Sevilla, miré el calendario de partidos y vi que tenían tres partidos seguidos contra el Real Madrid en 15 días. Entonces llamé a mi agente y le dije: ´Tenemos que cerrarlo cuanto antes, porque al menos un partido contra el Real Madrid tengo que jugar´. Y él me dijo que ´O.K.´ y que lo íbamos a hacer. Así sucedió todo", relató el futbolista cedido por el Inter, quien admitió que es el primer sorprendido por lo bien que le han ido las cosas en el Sevilla, donde en sólo nueve partidos ya ha participado en siete goles: "No podía imaginar un comienzo así, porque en mis primeros partidos marqué goles contra el Real Madrid, di una asistencia contra Osasuna, otro gol contra el Espanyol... Estoy muy feliz y quiero continuar así".

"El gol al Madrid lo recordaré toda la vida. Hacer un gol así, en el último minuto... eso no sucede muchas veces en la vida, sobre todo ante el Real Madrid. Además, era mi primer partido en casa en la Liga y todo fue como un sueño", agregó un Jovetic que aspira a "quedar entre los cuatro primeros en Liga, luchar para llegar lejos en la Champions y ayudar lo máximo posible a un equipo que es muy, muy bueno", recalcó el de Podgorica.