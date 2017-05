Cesta básica para el mercado

Todavía restan tres partidos para que termine la presente temporada, pero la dirección deportiva nervionense trabaja ya desde hace un tiempo en la planificación de la próxima campaña. La apuesta por el continuismo en esta parcela le otorga validez al boceto que había comenzado a confeccionar Monchi y al que no le afectará en demasía el posible cambio de entrenador, ya que si finalmente se produce la posible salida de Sampaoli su sustituto responderá a un perfil similar para aprovechar la materia prima que se reclutó para el casildense. Lógicamente, la clasificación final influirá en la inversión que se realice para el próximo proyecto, razón por la que el club, como es habitual, maneja diferentes opciones ya dependiendo de si se cumple el objetivo de clasificarse para la Champions o, por el contrario, vuelve a la Europa League. No obstante, este factor podría condicionar el nombre de los elegidos, pero no las posiciones que se necesitan reforzar para apuntalar la actual plantilla, una base que el nuevo director deportivo, Óscar Arias, ya ha sentado a tenor de las carencias evidenciadas por el equipo en la presente temporada. En este sentido, las prestaciones del Sevilla han dejado a las claras la cesta elemental con la que los nervionenses tienen que acudir al mercado veraniego, sin contar las salidas que luego se produzcan y que obliguen a buscar un sustituto, o las oportunidades irrechazables más allá de que no se trata de una necesidad, caso, por ejemplo, de Jesús Navas.

Un lateral para cada banda

En este sentido, las mencionadas deficiencias, sumadas a las bajas aseguradas por el cumplimiento de la cesión de varios jugadores, apuntan a que el Sevilla requiere un mínimo de cinco incorporaciones, dos en la retaguardia, dos en el centro del campo y una en el ataque. Se trata de reforzar puestos específicos sin alternativas a día de hoy, zonas que perderán efectivos por los mencionados préstamos o posiciones en las que se ha percibido un déficit, caso este último de la delantera, donde se ha añorado un 'killer' que remate el ingente peligro generado por la segunda línea. La llegada de Jovetic en enero ha sumado pero no ha solucionado del todo el problema.

En la retaguardia la lista de la compra no admite dudas por el evidente hándicap al que se ha enfrentado Sampaoli desde el comienzo del ejercicio. Y es que el casildense cuenta con dos laterales titulares de garantías, Mariano y Escudero, pero en la plantilla no hay una alternativa para ninguno de ellos, lo que ha obligado al técnico a reconvertir jugadores como Sarabia, inédito hasta ahora en posiciones defensivas. En la derecha se fichó a Mercado para suplir a Coke pero lo cierto es que el argentino ha rendido mejor en el centro, ya que no se ajusta al perfil de carrilero que utiliza 'Sampa'. Cuando ha tenido que usarlo en la diestra, el equipo lo ha acusado.

Para la izquierda se confiaba en la recuperación de Trémoulinas, la cual extrañamente no se ha llegado a producir con el consecuente menoscabo para este carril, en el que se han desempeñado Sarabia, Lenglet o, incluso, Vitolo. Por tanto, fichar a dos laterales con proyección ofensiva debe ser una de las prioridades para la dirección deportiva con el fin de no volver a dejar cojas dos posiciones básicas y fomentar la competencia y la abundancia de recursos, vital en una plantilla de Champions.

Dos medios con perfiles distintos

Un verano más, el Sevilla tendrá que acudir al mercado para fortalecer el centro del campo y nuevamente necesitará alimentar sus dos dimensiones, la de contención y la creativa. En la primera, el equipo necesita un futbolista de corte defensivo que ocupe el lugar y mejore a Kranevitter, que regresará al Atlético de Madrid y no ha cumplido con las expectativas. Con su marcha, el entrenador sólo contará para la resta con Iborra y N´Zonzi en el caso de que éste permaneciera en Nervión una campaña más, escenario poco probable a tenor de que llegarán suculentas ofertas por él, sin descartar el pago de su cláusula de 40 millones. Evidentemente, si finalmente abandona Nervión se cubrirá su vacante con la adquisición de un centrocampista contrastado.

También cabe un refuerzo en el apartado imaginativo, ya que, salvo sorpresa, el Sevilla no ejercerá la opción de compra de Samir Nasri, por su alto precio (19 millones de euros) y la elevada ficha que percibe en el Manchester City. Su adiós dejaría sólo a Ganso y a Franco Vázquez (más mediapunta que generador de juego) como únicos organizadores ofensivos de la plantilla, por lo que se requeriría la incorporación de un jugador de ese corte que dé sentido y profundidad al juego.

En principio, los extremos están bien cubiertos y sólo habría fichajes si Vitolo se marchara o finalmente se repatriara a Jesús Navas, cuya vuelta respondería más a su condición de oportunidad que a una necesidad real. Cabe recordar que el pasado verano se fortaleció considerablemente la segunda línea con las llegadas, entre otros, de Sarabia, Franco Vázquez y Correa, jugadores que, a priori, continuarán y cierran la puerta a caras nuevas en esta parcela del campo.

Urge un ´killer´ que no perdone

La gran asignatura pendiente para la ventana de transferencias venidera se encuentra en la delantera por la clamorosa ausencia este curso de un matador. Ben Yedder, con 18 goles, está cumpliendo y Jovetic ha mostrado su enorme talento, pero se ha echado en falta un delantero de referencia con un olfato demoledor.

En este sentido, la gran inversión estival se dirigirá a la contratación de un ariete contrastado y que garantice goles. Sería el único refuerzo para la vanguardia siempre y cuando el club comprara el pase de Jovetic, ahora cedido por el Inter. La idea inicial, tras su espectacular comienzo, era hacerlo, pero aún no hay nada al respecto. No quedarse con el montenegrino supondría la búsqueda de otro punta para contar con un ataque completo y de altísimo nivel.