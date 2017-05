El fichaje de Cardona por el Sevilla, unido al futuro del banquillo

Este diario desveló el verano pasado que el Sevilla había subrayado en su lista de objetivos preferenciales el nombre de Edwin Cardona, talentoso mediapunta colombiano que milita en el Monterrey mexicano. El problema principal residía en las altas pretensiones de los aztecas, pues remitían a la cláusula de 15 millones de dólares (más de 13 millones de euros), cantidad a la que los nervionenses no tenían previsto llegar en ningún caso y que pretendieron rebajar. Así las cosas, este periódico ha podido saber que Jorge Sampaoli estaba muy interesado en contar con el de Medellín y llegó a hablar directamente con él para convencerle y que pusiera de su parte para facilitar la operación. Finalmente, la dirección deportiva y el propio técnico se decantaron por otras de las opciones que les enamoraba para esa posición, Paulo Henrique Ganso, algo más económico que el colombiano y sobrado de clase. Los dos tenían en común el riesgo de la adaptación, pues ninguno había dado el salto todavía al Viejo Continente, si bien el ´paisa´ es más joven que el de Ananindeua.

Ahora ha reaparecido el nombre de Edwin Cardona en la órbita del Sevilla, ya que el medio colombiano 'Gol Caracol' asegura que los nervionenses han habrían pensado de nuevo en él para el próximo proyecto blanquirrojo, lo que tendría sentido tanto en cuanto era habitual en Monchi acordarse de los futbolistas que no había podido traer en años anteriores.

No obstante, ESTADIO ha averiguado que, de momento, y ya sin Monchi al frente, no se han producido nuevos contactos al respecto después del intento del verano anterior, en parte por la incertidumbre que existe a día de hoy respecto al futuro del banquillo sevillista. Todo apunta a que Sampaoli abandonará Nervión cuando acabe la temporada, y el casildense se erigía en uno de las avales de su fichaje, por lo que, por ahora, no parece una posibilidad cercana. De hecho, el entorno del futbolista está en conversaciones con un club de la Bundesliga alemana muy interesado en sus servicios. No obstante, Cardona es un futbolista que gusta mucho y habrá que estar pendientes...