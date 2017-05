El valor de terminar en el cuarto puesto

A veces las circunstancias provocan que se pierda la perspectiva y no se valore en su justa medida lo conseguido. Ocurre por ejemplo cuando se toma una altura tan elevada que los objetivos primarios se empequeñecen y su consecución no responde a las expectativas generadas desde el momento en el que se había pugnado por cotas mayores. Precisamente en esta tesitura se encuentra el Sevilla de Sampaoli, muy cerca de completar una campaña digna de mención pero que, sin embargo, no generará una plena satisfacción en el sevillismo por el hecho de que una primera vuelta espectacular elevó demasiado el listón con la consecuente desazón con la involución del equipo en el segundo tramo de la competición. Llegó a disfrutar de una renta de nueve puntos sobre el cuarto y, ahora, terminar en esa posición, para lo que necesita un solo punto, no llena a una afición que soñó con mucho más.

No obstante, este sabor agridulce coyuntural en ningún caso puedo ocultar la verdadera realidad, partiendo de que el Sevilla de Sampaoli cumpliría con el objetivo clasificatorio para este curso, la clasificación para la Champions, lo que ya supone un éxito. Salvo desastre en las dos últimas jornadas, el Sevilla repetirá por tercer año en la máxima competición continental y, en este caso, tras dos pasaportes sellados por los títulos en la Europa League, lo hará por la vía de la Liga, algo que no conseguía desde hace siete años. No en vano, el último pase por puestos se selló en el epílogo de la 09/10, con el gol de Rodri contra el Almería que permitió acceder al cuarto lugar. Desde entonces el Sevilla no había conseguido ninguna clasificación mejor, pues Emery no pasó de la quinta posición a pesar de registrar la mejor puntuación de la historia del Sevilla.

Esta temporada está a un paso de igualar este puesto y ser el quinto proyecto que finaliza la Liga en una plaza que, además, reforzaría el estatus nervionense en Primera, ahora mismo entre los cuatro mejores equipos de España y con un nombre muy consolidado en el panorama internacional. Un atractivo más para seducir a cualquier objetivo en el mercado de fichajes.