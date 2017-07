Tigres rechaza la primera oferta y el jugador presiona

Las informaciones y las filtraciones en la operación por el argentino Guido Pizarro son muy contradictorias, lo que podría tener una explicación relativamente sencilla a tenor de la confusión generada en relación a la cláusula de rescisión del mediocentro. En el Sevilla, según se transmitió a este diario, existía la certeza de que el futbolista podía salir del club mexicano por seis millones de dólares (5.320.000 millones de euros), pero desde hace días en México se insiste en que se eleva a 15 millones (13.300.000) en función de lo filtrado por la directiva del club felino a los medios de comunicación presentes en la concentración en la Riviera Maya.

El presidente de Tigres explicó en la tarde del lunes que no había habido ningún acercamiento, pues hasta ese momento, efectivamente, no había habido ningún contacto formal entre clubes, sólo con el agente de Pizarro, que le dio el 'sí' al Sevilla días atrás. El primer contacto oficial se produjo el martes y sirvió para confirmar, a priori, que el valor de su cláusula no es de seis millones, pues tal y como revelaron a ED fuentes directas de Tigres y se confirmó por vía interna en el stage, el club azteca rechazó una primera oferta nervionense de la reseñada cifra de seis millones de dólares. Estas mismas fuentes revelaron que la entidad mexicana está a la espera de que los nervionenses realicen una nueva propuesta, aunque avisan de que son reticentes a negociar por debajo de los quince millones de la cláusula. El jugador, por su parte, continúa entrenándose con normalidad, a la espera de que haya una solución para cumplir su deseo de vestir la elástica del Sevilla, lo que ya le ha trasladado al máximo mandatario de Tigres, Alejandro Rodríguez.

Boca, competidor por 'El Conde', se ha retirado de la carrera, asegurando su presidente, Daniel Angelici, que "la llegada de Pizarro se complicó": "Su agente sabe la posición de Boca". Esta afirmación propició un aluvión de rumores sobre su fichaje por el Sevilla, pero por ahora, en base a la postura de Tigres, todavía quedaría mucho por negociar.