Lemina saldrá; Batshuayi aguarda

En la agenda sevillista, especialmente si N'Zonzi se va a la Juventus, el centrocampista Mario Lemina, que podría ser incluido en dicha operación, sigue acumulando 'novias' mientras tanto. Entre ellas se encuentra el Galatasaray turco, cuya oferta ha sido rechazada por la 'Vecchia Signora'.

Pero según 'Foot Mercato', esto no significa que el gabonés no vaya a abandonar el club 'bianconero', algo que podría producirse en breve. El citado medio asegura que el Sevilla no se ha olvidado del ex del Marsella, que se dejó querer días atrás por el conjunto nervionense, pero la competencia es dura. En Inglaterra, el mediocentro es seguido por el Everton y el West Ham, mientras que desde Alemania le sigue el Bayer Leverkusen.

El Fenerbahçe solicita un préstamo al Chelsea por Batshuayi

Tras una decepcionante campaña en el Chelsea, que pagó 39 millones por su fichaje el pasado verano, Michy Batshuayi busca un destino donde gozar de minutos y confirmar su gran proyección. A sus 23 años, el delantero belga es codiciado por un buen puñado de equipos, siendo relacionado entre otros con el Sevilla, pero es el Fenerbahçe el que ha solicitado una cesión a su club.