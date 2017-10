El Sevilla Atlético promete pelea y sus rivales recelan

Con sólo tres puntos después de siete jornadas disputadas, y sin conocer la victoria aún, la situación del Sevilla Atlético comienza a ser preocupante, aunque desde el club llaman a la calma y han ratificado a Tevenet en su puesto.

Sea como fuere, el reto de mantener al filial por segunda campaña consecutiva en la Categoría de Plata no se antoja sencillo, aunque los jóvenes jugadores franjirrojos prometen pelea. "Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos", ha destacado a través de Twitter uno de su baluartes, el delantero Marc Gual.

Precisamente, el catalán no podrá ser de la partida en el choque del próximo sábado, cuando los nervionenses visitarán al Sporting en El Molinón, al estar concentrado con la sub 21. También serán baja los internacionales Ondoa y Aburjania, mientras que el conjunto asturiano sí podrá contar con el delantero Carlos Castro, una vez cumplida su sanción, así como con Lora, recuperado de una elongación en los isquiotibiales que le impidió jugar en la derrota ante Osasuna.

Dicho traspié ha escocido en el conjunto rojiblanco, séptimo a tres puntos del líder, y muchos ven en la visita del filial sevillista una ocasión propicia, pero el centrocampista Sergio Álvarez no se fía.

"Hay que recibirlo con el máximo respeto, ya que la clasificación a estas alturas de la temporada no significa nada. En El Molinón estamos obligados a sumar de tres en tres y aunque el Sevilla Atlético sea el colista hay que estar muy concentrados todo el partido porque en Segunda hay mucha igualdad", destacó el avilesino.