Correa avisa: "El año pasado también comenzamos muy bien y luego nos caímos"

Joaquín Correa, atacante del Sevilla, ha repasado la actualidad de la plantilla antes de disfrutar de un descanso merecido este fin de semana. El argentino, que está llamado a ser uno de los referentes del Sevilla del futuro, sabe la expectativas que hay puestas en él. "Últimamente me hacen sentir importante y me gusta ese compromiso. Me están pidiendo mucho el gol, si bien no soy delantero pero si puedo aportar no sólo con asistencias sino también con goles, mi valor va a subir mucho. Estoy muy comprometido en la definición con el equipo", ha reconocido el de Tucumán en Radio Marca Sevilla, que ha asegurado sentirse valorado por el club: "Estoy muy bien acá, siempre es muy importante que el club te valore, yo confío en ellos, así que sé que me van a valorar".

En cuanto a la andadura del equipo en este inicio de temporada, Correa ha valorado así los primeros dos meses de competición. "Sabemos que estamos peleando con muy buenos equipos, en Champions también, creo que el balance hasta ahora es muy bueno pero no hay que quedarse con eso. El año pasado comenzamos muy bien y luego nos caímos. Si bien los resultados tranquilizan hay partidos en los que no hicimos el juego que pretendemos, otros en que sí manejamos y controlamos. Cuando ganemos jugando como queremos todo será mejor, con mucha intensidad y mucho juego", ha admitido.

Cuestionado por el objetivo del Sevilla para esta temporada y las cuatro salidas que afrontará ahora el equipo, el argentino ha dicho: "Nosotros el año pasado nos acercamos mucho a los tres de arriba, el año pasado estaba la Real Sociedad y este año está el Valencia. Podemos dar una buena impresión y ganarles, por ahí esperamos terminar un poco más arriba que el año pasado. Estas salidas van a ser una prueba de personalidad para tener la posibilidad de demostrar para qué estamos".

Sobre el rendimiento del Betis, el eterno rival, y el próximo derbi en enero, Correa también ha comentado: "Tiene un equipo de jugadores con mucha calidad, lo están demostrando pero nosotros vamos a ir siempre a ganar, porque es un partido que vale la vida. Será un lindo clima y daremos todo para que el Sevilla gane".

Su posición preferida sobre el campo: "Mediocampista ofensivo, un poco suelto, como mediapunta o enganche, pero también puedo ocupar la banda. Alguna vez he hecho de '9' pero mi posición natural es la mediapunta.

Esta plantilla es más completa: "Creo que sí, que tenemos un banquillo y a veces lo que se quedan en la tribuna, que cualquiera puede competir contra cualquier equipo. No todos han jugado todos los partidos y eso nos da aire. Estamos todos contentos pero no hay que conformarse con esto".

Un Sevilla ambicioso: "Desde que llegué me inculcaron que hay que salir a ganar siempre. Uno sabe que cuando viene al Sevilla tiene que poner todos los sentidos en el club y dejarlo lo más alto posible".

Muriel: "Lo conozco de haber jugado juntos en la Sampdoria. Tiene un potencial enorme, lo ha demostrado allí. Es muy rápido, necesita espacios y tener la pelota delante, tiene muy buen golpeo y seguro que va a demostrar lo que pagaron por él".

Copa del rey: "La Copa es importante, es una competición para estar metidos y concentrados, esperemos que salga todo bien".